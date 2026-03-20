Холанн попросил Манчестер Сити продать его

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанн попросил клуб рассмотреть предложения по своему трансферу летом. Бомбардир допускает уход после завершения сезона.

О ситуации с Холанном сообщило издание Football365, передает портал Новини.LIVE.

Холанн решил сменить клуб

Форвард рассматривает вариант смены клуба после вылета "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Реала". Также команда рискует остаться без титула в АПЛ, что влияет на настроение игрока.

Кроме спортивных результатов, на ситуацию влияет и кадровая неопределенность.

По информации источника, главный тренер Хосеп Гвардиола может покинуть команду после завершения сезона, что также учитывает форвард.

25-летний нападающий провел в текущем сезоне 42 матча во всех турнирах. В этих играх он забил 30 голов и отдал 7 результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков команды.

Контракт Холанна с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2034 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 200 млн евро.

Среди клубов, которые могут быть заинтересованы в подписании норвежца, называют "Барселону" и другие европейские команды. Проблема каталонцев заключается в том, что они не имеют средств на трансфер норвежца, но мечтают о нем.

"Манчестер Сити" рассматривает варианты развития состава на следующий сезон. В случае ухода Холанна клуб может выйти на трансферный рынок в поисках нового центрального нападающего.

Всего в составе "Манчестер Сити" Холанн в 188 матчах забил 154 мяча и отдал 28 ассистов.

В АПЛ "Манчестер Сити" идет на второй позиции и отстает от "Арсенала" на девять очков.

Напомним, ранее мировая рекордсменка Ярослава Магучих выиграла у Юлии Левченко на чемпионате мира в помещении.

Также ранее суд заменил способ содержания для экс-игрока "Колоса" и "Миная" Даниила Колесника, который дрался с ТЦК.