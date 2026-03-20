Голанн попросив Манчестер Сіті продати його
Нападник "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанн попросив клуб розглянути пропозиції щодо свого трансферу влітку. Бомбардир допускає відхід після завершення сезону.
Про ситуацію з Голанном повідомило видання Football365, передає портал Новини.LIVE.
Голанн вирішив змінити клуб
Форвард розглядає варіант зміни клубу після вильоту "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від "Реала". Також команда ризикує залишитися без титулу в АПЛ, що впливає на настрій гравця.
Окрім спортивних результатів, на ситуацію впливає й кадрова невизначеність.
За інформацією джерела, головний тренер Хосеп Гвардіола може залишити команду після завершення сезону, що також враховує форвард.
25-річний нападник провів у поточному сезоні 42 матчі у всіх турнірах. У цих іграх він забив 30 голів і віддав 7 результативних передач, залишаючись одним із ключових гравців команди.
Контракт Голанна з "Манчестер Сіті" розрахований до літа 2034 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 200 млн євро.
Серед клубів, які можуть бути зацікавлені у підписанні норвежця, називають "Барселону" та інші європейські команди. Проблема каталонців полягає в тому, що вони не мають коштів на трансфер норвежця, але мріють про нього.
"Манчестер Сіті" розглядає варіанти розвитку складу на наступний сезон. У разі відходу Голанна клуб може вийти на трансферний ринок у пошуках нового центрального нападника.
Загалом у складі "Манчестер Сіті" Голанн у 188 матчах забив 154 м’ячі та віддав 28 асистів.
В АПЛ "Манчестер Сіті" йде на другій позиції та відстає від "Арсеналу" на дев’ять очок.
Читайте Новини.LIVE!