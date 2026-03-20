Голанн попросив Манчестер Сіті продати його

Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Нападник "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанн попросив клуб розглянути пропозиції щодо свого трансферу влітку. Бомбардир допускає відхід після завершення сезону.

Про ситуацію з Голанном повідомило видання Football365.

Форвард розглядає варіант зміни клубу після вильоту "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від "Реала". Також команда ризикує залишитися без титулу в АПЛ, що впливає на настрій гравця.

Окрім спортивних результатів, на ситуацію впливає й кадрова невизначеність.

За інформацією джерела, головний тренер Хосеп Гвардіола може залишити команду після завершення сезону, що також враховує форвард.

25-річний нападник провів у поточному сезоні 42 матчі у всіх турнірах. У цих іграх він забив 30 голів і віддав 7 результативних передач, залишаючись одним із ключових гравців команди.

Контракт Голанна з "Манчестер Сіті" розрахований до літа 2034 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 200 млн євро.

Серед клубів, які можуть бути зацікавлені у підписанні норвежця, називають "Барселону" та інші європейські команди. Проблема каталонців полягає в тому, що вони не мають коштів на трансфер норвежця, але мріють про нього.

"Манчестер Сіті" розглядає варіанти розвитку складу на наступний сезон. У разі відходу Голанна клуб може вийти на трансферний ринок у пошуках нового центрального нападника.

Загалом у складі "Манчестер Сіті" Голанн у 188 матчах забив 154 м’ячі та віддав 28 асистів.

В АПЛ "Манчестер Сіті" йде на другій позиції та відстає від "Арсеналу" на дев’ять очок.

