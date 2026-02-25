Видео
Главная Спорт У Манчестер Сити могут отобрать чемпионский титул — детали

У Манчестер Сити могут отобрать чемпионский титул — детали

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 11:55
Манчестер Сити грозит снятие 60 очков
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Peter Powell

Дело о 115 предполагаемых финансовых нарушениях "Манчестер Сити" остается без окончательного решения уже более года. Независимая комиссия, созданная при участии Футбольной Ассоциации, продолжает рассматривать материалы после завершения слушаний в декабре 2024 года.

Клуб последовательно отвергает обвинения и заявляет о своей уверенности в благоприятном исходе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Разбирательство охватывает период с 2009 по 2018 год. В ходе 12-недельного трибунала стороны представили значительный массив доказательств. По оценке специалистов, речь идет примерно о 500 тысячах документов и материалов, переданных комиссии для анализа. 

Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола
Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Scott Heppell

Возможные последствия для "Манчестер Сити"

Финансовый эксперт Киран Магуайр отметил, что в случае признания наиболее серьезных нарушений "Манчестер Сити" может столкнуться со снятием от 40 до 60 очков. При этом он подчеркнул, что предсказать итог невозможно, а прецеденты последних лет показывают, что санкции в английском футболе могут быть крайне жесткими.

Решение комиссии будет объявлено в ближайшие месяцы, при этом стороны получат уведомление примерно за сутки до публикации вердикта. Вопрос остается ключевым для английского футбола и может повлиять на турнирную ситуацию, а также на дальнейшие планы клуба и его главного тренера Хосепа Гвардиолы.  

Напомним, скромный "Колос" усилит состав бывшим капитаном сборной Украины, который готов вернуться в УПЛ. 

Хавбек "Челси" Михаил Мудрик выйдет на поле в следующем году, но уже скоро сможет снова тренироваться. 

