Манчестер Сіті можуть позбавити очок і навіть чемпіонства

На Манчестер Сіті чекає на безпрецедентне покарання через 115 звинувачень
Розгляд справи щодо 115 можливих фінансових порушень "Манчестер Сіті" триває вже понад рік без оголошення остаточного вердикту. Після завершення слухань у грудні 2024 року незалежна комісія за участі Футбольної асоціації продовжує вивчати зібрані матеріали.
Клуб послідовно відкидає звинувачення і заявляє про свою впевненість у сприятливому результаті, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Mirror.
Розгляд охоплює період з 2009 по 2018 рік. Під час 12-тижневого трибуналу сторони представили значний масив доказів. За оцінкою фахівців, йдеться приблизно про 500 тисяч документів та матеріалів, переданих комісії для аналізу.
Можливі наслідки для "Манчестер Сіті"
Фінансовий експерт Кіран Магвайр зазначив, що в разі визнання найбільш серйозних порушень "Манчестер Сіті" може зіткнутися зі зняттям від 40 до 60 очок. Водночас він підкреслив, що передбачити підсумок неможливо, а прецеденти останніх років показують, що санкції в англійському футболі можуть бути вкрай жорсткими.
Рішення комісії буде оголошено в найближчі місяці, при цьому сторони отримають повідомлення приблизно за добу до публікації вердикту. Питання залишається ключовим для англійського футболу і може вплинути на турнірну ситуацію, а також на подальші плани клубу та його головного тренера Хосепа Гвардіоли.
