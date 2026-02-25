Манчестер Сіті можуть позбавити очок і навіть чемпіонства

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Peter Powell

Розгляд справи щодо 115 можливих фінансових порушень "Манчестер Сіті" триває вже понад рік без оголошення остаточного вердикту. Після завершення слухань у грудні 2024 року незалежна комісія за участі Футбольної асоціації продовжує вивчати зібрані матеріали.

Клуб послідовно відкидає звинувачення і заявляє про свою впевненість у сприятливому результаті, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Розгляд охоплює період з 2009 по 2018 рік. Під час 12-тижневого трибуналу сторони представили значний масив доказів. За оцінкою фахівців, йдеться приблизно про 500 тисяч документів та матеріалів, переданих комісії для аналізу.

Ерлінг Голанн і Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Scott Heppell

Можливі наслідки для "Манчестер Сіті"

Фінансовий експерт Кіран Магвайр зазначив, що в разі визнання найбільш серйозних порушень "Манчестер Сіті" може зіткнутися зі зняттям від 40 до 60 очок. Водночас він підкреслив, що передбачити підсумок неможливо, а прецеденти останніх років показують, що санкції в англійському футболі можуть бути вкрай жорсткими.

Рішення комісії буде оголошено в найближчі місяці, при цьому сторони отримають повідомлення приблизно за добу до публікації вердикту. Питання залишається ключовим для англійського футболу і може вплинути на турнірну ситуацію, а також на подальші плани клубу та його головного тренера Хосепа Гвардіоли.

