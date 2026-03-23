Барселона почала операцію з трансферу Голанна з Манчестер Сіті

Барселона почала операцію з трансферу Голанна з Манчестер Сіті

Дата публікації: 23 березня 2026 18:21
Барселона почала операцію з трансферу Голанна з Манчестер Сіті
Ерлінг Голанн святкує перемогу в Кубку англійської Ліги. Фото: Reuters/Toby Melville

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн може покинути клуб після закінчення поточного сезону. Норвезький футболіст уже повідомив керівництву про готовність розглянути пропозиції. Серед потенційних варіантів називається "Барселона".

Йдеться про можливий трансфер у літнє вікно, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Football365.

Контракт Ерлінга Голанна з англійським клубом діє до 2034 року, однак це не виключає його відходу. Гравець розчарований результатами команди в нинішньому сезоні. "Манчестер Сіті" вибув із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу і ризикує залишитися без великих трофеїв. На тлі цього форвард розглядає зміну клубу.

Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола после победы в Кубке английской лиги 22 марта 2026 года
Ерлінг Голанн та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/David Klein

Голанн оцінює варіанти продовження кар'єри

Футболіст також враховує можливі зміни в тренерському штабі. Обговорюється ймовірність відходу Хосепа Гвардіоли після завершення сезону. Це може вплинути на подальше рішення гравця. При цьому сам клуб може розглянути варіант продажу нападника і подальшого посилення складу.

У поточному сезоні Ерлінг Голанн провів понад 40 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 30 голів та 7 результативних передач. Ринкова вартість гравця оцінюється приблизно в 200 млн євро. На нього претендують одночасно і "Реал", і "Барселона", яка вже активізувала переговори з агентами 25-річного форварда. Сам Голанн попросив керівництво "Манчестер Сіті" розглянути пропозицію каталонців, якщо вона надійде.

спорт футбол Футбол трансфери Барселона Ерлінг Холанд Манчестер Сіті
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
