Барселона першою в Європі забезпечила участь в Лізі чемпіонів 2026/2027

Барселона першою в Європі забезпечила участь в Лізі чемпіонів 2026/2027

Дата публікації: 23 березня 2026 15:40
Гравці каталонської "Барселони". Фото: Reuters

Іспанська "Барселона" першою серед європейських клубів гарантувала собі участь в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/2027. Це стало можливим після перемоги над "Райо Вальєкано" (1:0) у 29-му турі Ла Ліги.

Читайте також:
ФК Барселона – Райо Вальекано – Spotify Camp Nou, Барселона, Испания – 22 марта 2026 г.
Ламін Ямал проти "Райо Вальєкано". Фото: Reuters

"Барселона" вирішила одне із завдань на сезон

У матчі з "Райо Вальєкано" єдиний м’яч у зустрічі забив Рональд Араухо на 24-й хвилині. Цей гол став вирішальним і приніс каталонському клубу три очки.

"Барселона" наразі набрала 73 очки після 29 матчів і зберегла перше місце в турнірній таблиці.

Відрив від найближчого переслідувача, яким є мадридський "Реал", становить чотири очки. Далі в таблиці розташовуються "Вільярреал" із 58 балами та "Атлетіко" з 57 очками.

П’яту позицію займає "Бетіс", який має 44 очки в турнірній таблиці.

За дев’ять турів до завершення чемпіонату "Барселона" вже не може опуститися нижче четвертого місця. Саме ця позиція гарантує участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Таким чином, команда першою офіційно забезпечила собі місце в головному єврокубковому турнірі сезону-2026/2027.

Перемога над "Райо Вальєкано" дозволила каталонцям не лише зберегти лідерство, а й достроково виконати мінімальне завдання на сезон у контексті єврокубків.

У наступних турах "Барселона" продовжить боротьбу за чемпіонський титул у Ла Лізі.

У сезоні 2025/2026 рр. "Барселона" успішно виступає в Лізі чемпіонів. Команда спершу вийшла до плей-оф турніру, а потім в 1/8 фіналу здолала "Ньюкасл" із загальним рахунком за два матчі 8:2.

У чвертьфіналі турніру "Барселона" протистоятиме мадридському "Атлетіко".

Нагадаємо, українські вболівальники дызналися де та коли покажуть гру Україна — Швеція.

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик розпочав нові стосунки з американською інфлюенсеркою.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
