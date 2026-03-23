Барселона першою в Європі забезпечила участь в Лізі чемпіонів 2026/2027
Іспанська "Барселона" першою серед європейських клубів гарантувала собі участь в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/2027. Це стало можливим після перемоги над "Райо Вальєкано" (1:0) у 29-му турі Ла Ліги.
Команда зіграє в основному етапі турніру.
"Барселона" вирішила одне із завдань на сезон
У матчі з "Райо Вальєкано" єдиний м’яч у зустрічі забив Рональд Араухо на 24-й хвилині. Цей гол став вирішальним і приніс каталонському клубу три очки.
"Барселона" наразі набрала 73 очки після 29 матчів і зберегла перше місце в турнірній таблиці.
Відрив від найближчого переслідувача, яким є мадридський "Реал", становить чотири очки. Далі в таблиці розташовуються "Вільярреал" із 58 балами та "Атлетіко" з 57 очками.
П’яту позицію займає "Бетіс", який має 44 очки в турнірній таблиці.
За дев’ять турів до завершення чемпіонату "Барселона" вже не може опуститися нижче четвертого місця. Саме ця позиція гарантує участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.
Таким чином, команда першою офіційно забезпечила собі місце в головному єврокубковому турнірі сезону-2026/2027.
Перемога над "Райо Вальєкано" дозволила каталонцям не лише зберегти лідерство, а й достроково виконати мінімальне завдання на сезон у контексті єврокубків.
У наступних турах "Барселона" продовжить боротьбу за чемпіонський титул у Ла Лізі.
У сезоні 2025/2026 рр. "Барселона" успішно виступає в Лізі чемпіонів. Команда спершу вийшла до плей-оф турніру, а потім в 1/8 фіналу здолала "Ньюкасл" із загальним рахунком за два матчі 8:2.
У чвертьфіналі турніру "Барселона" протистоятиме мадридському "Атлетіко".
Читайте Новини.LIVE!