Кейн обійшов Шевченка та Ібрагімовича за голами в Лізі чемпіонів

Кейн обійшов Шевченка та Ібрагімовича за голами в Лізі чемпіонів

Дата публікації: 19 березня 2026 06:20
Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Нападник "Баварії" Гаррі Кейн оформив дубль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Аталанти" (4:1) і допоміг команді пройти до чвертьфіналу. Англієць відзначився на 25-й і 54-й хвилинах.

Про результативність Кейна повідомив портал Новини.LIVE.

Кейн оформив новий рекорд

Кейн провів на полі повний матч і двічі реалізував свої моменти. Перший гол форвард забив у середині першого тайму, коли скористався передачею в штрафний майданчик і точно пробив по воротах. Другий м’яч він оформив на початку другого тайму, подвоївши перевагу своєї команди.

Завдяки дублю англієць довів свій показник до 50 голів у Лізі чемпіонів. Для цього йому знадобилося 66 матчів у турнірі. Кейн піднявся на 10-те місце в історичному списку бомбардирів і зрівнявся з Мохамедом Салахом і Тьєррі Анрі.

Цей результат дозволив йому обійти одразу кількох відомих футболістів. Кейн перевершив показники Андрія Шевченка та Златана Ібрагімовича, які завершили кар’єру з 48 голами, а також випередив Альфредо Ді Стефано, на рахунку якого було 49 м’ячів.

У самому матчі "Баварія" відкрила рахунок на 25-й хвилині після удару Кейна. На 54-й хвилині англієць оформив дубль, а вже за дві хвилини перевагу мюнхенців збільшив Карл. На 70-й хвилині Луїс Діас забив четвертий м’яч у ворота "Аталанти".

Італійський клуб зумів відповісти лише одним голом. На 85-й хвилині Самарджич скоротив відставання, однак на підсумок протистояння це не вплинуло. "Баварія" повністю контролювала хід гри в обох матчах та оформила загальну перемогу з рахунком 10:2.

Лідером списку бомбардирів Ліги чемпіонів залишається Кріштіану Роналду, який має 140 голів у турнірі. Друга позиція — у Ліонеля Мессі (129), а третім йде Роберт Левандовський — 109.

У чвертьфіналі "Баварія" зіграє проти мадридського "Реала", який втретє підряд вибив "Манчестер Сіті".

В інших чвертьфіналах "Ліверпуль" зіграє проти "ПСЖ", "Барселона" протистоятиме мадридському "Атлетіко", а лісабонський "Спортинг" зіграє з "Арсеналом".

футбол Ліга чемпіонів Баварія Гаррі Кейн Аталанта
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
