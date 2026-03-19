Главная Спорт Кейн обошел Шевченко и Ибрагимовича по голам в Лиге чемпионов

Дата публикации 19 марта 2026 06:20
Харри Кейн. Фото: Reuters

Нападающий "Баварии" Харри Кейн оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (4:1) и помог команде пройти в четвертьфинал. Англичанин отличился на 25-й и 54-й минутах.

О результативности Кейна сообщил портал Новини.LIVE.

Кейн оформил новый рекорд

Кейн провел на поле полный матч и дважды реализовал свои моменты. Первый гол форвард забил в середине первого тайма, когда воспользовался передачей в штрафную площадь и точно пробил по воротам. Второй мяч он оформил в начале второго тайма, удвоив преимущество своей команды.

Благодаря дублю англичанин довел свой показатель до 50 голов в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось 66 матчей в турнире. Кейн поднялся на 10-е место в историческом списке бомбардиров и сравнялся с Мохамедом Салахом и Тьерри Анри.

Этот результат позволил ему обойти сразу нескольких известных футболистов. Кейн превзошел показатели Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича, которые завершили карьеру с 48 голами, а также опередил Альфредо Ди Стефано, на счету которого было 49 мячей.

В самом матче "Бавария" открыла счет на 25-й минуте после удара Кейна. На 54-й минуте англичанин оформил дубль, а уже через две минуты преимущество мюнхенцев увеличил Карл. На 70-й минуте Луис Диас забил четвертый мяч в ворота "Аталанты".

Итальянский клуб сумел ответить лишь одним голом. На 85-й минуте Самарджич сократил отставание, однако на итог противостояния это не повлияло. "Бавария" полностью контролировала ход игры в обоих матчах и оформила общую победу со счетом 10:2.

Лидером списка бомбардиров Лиги чемпионов остается Криштиану Роналду, который имеет 140 голов в турнире. Вторая позиция — у Лионеля Месси (129), а третьим идет Роберт Левандовский — 109.

В четвертьфинале "Бавария" сыграет против мадридского "Реала", который в третий раз подряд выбил "Манчестер Сити".

В других четвертьфиналах "Ливерпуль" сыграет против "ПСЖ", "Барселона" будет противостоять мадридскому "Атлетико", а лиссабонский "Спортинг" сыграет с "Арсеналом".

футбол Лига чемпионов Бавария Харри Кейн Аталанта
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
