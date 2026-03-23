Барселона первой в Европе обеспечила участие в Лиге чемпионов 2026/2027

Барселона первой в Европе обеспечила участие в Лиге чемпионов 2026/2027

Дата публикации 23 марта 2026 15:40
Игроки каталонской "Барселоны". Фото: Reuters

Испанская "Барселона" первой среди европейских клубов гарантировала себе участие в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Это стало возможным после победы над "Райо Вальекано" (1:0) в 29-м туре Ла Лиги.

Команда сыграет в основном этапе турнира. Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

ФК Барселона – Райо Вальекано – Spotify Camp Nou, Барселона, Испания – 22 марта 2026 г.
Ламин Ямал против "Райо Вальекано". Фото: Reuters

"Барселона" решила одну из задач на сезон

В матче с "Райо Вальекано" единственный мяч во встрече забил Рональд Араухо на 24-й минуте. Этот гол стал решающим и принес каталонскому клубу три очка.

"Барселона" сейчас набрала 73 очка после 29 матчей и сохранила первое место в турнирной таблице.

Отрыв от ближайшего преследователя, которым является мадридский "Реал", составляет четыре очка. Далее в таблице располагаются "Вильярреал" с 58 баллами и "Атлетико" с 57 очками.

Пятую позицию занимает "Бетис", который имеет 44 очка в турнирной таблице.

За девять туров до завершения чемпионата "Барселона" уже не может опуститься ниже четвертого места. Именно эта позиция гарантирует участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Таким образом, команда первой официально обеспечила себе место в главном еврокубковом турнире сезона-2026/2027.

Победа над "Райо Вальекано" позволила каталонцам не только сохранить лидерство, но и досрочно выполнить минимальную задачу на сезон в контексте еврокубков.

В следующих турах "Барселона" продолжит борьбу за чемпионский титул в Ла Лиге.

В сезоне 2025/2026 гг. "Барселона" успешно выступает в Лиге чемпионов. Команда сначала вышла в плей-офф турнира, а затем в 1/8 финала одолела "Ньюкасл" с общим счетом за два матча 8:2.

В четвертьфинале турнира "Барселона" будет противостоять мадридскому "Атлетико".

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
