Трансфер Пономаренко: на лидера Динамо претендуют четыре команды

Руководству киевского "Динамо" будет сложно сохранить в составе форварда сборной Украины Матвея Пономаренко. Молодой футболист входит в список потенциальных новичков заграничных клубов. Он может уехать как в Англию, так и в Германию.

"Динамо" не планирует продавать Пономаренко, но может получить выгодное предложение по футболисту, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко стал главным открытием киевского клуба в сезоне 2025/2026. Тренеры "бело-синих" пробовали на роль форварда несколько игроков после продажи Владислава Ваната, но ни Эдуардо Герреро, ни Владислав Блэнуцэ не справились с этой ролью. На помощь тренерскому штабу команды пришел 20-летний воспитанник клубной академии.

В 6 матчах 2026 года молодой футболист забил 8 голов. Он превзошел достижение Андрея Шевченко по количеству матчей подряд с забитыми мячами. В своем дебютном поединке за сборную Украины 20-летнему нападающему понадобилось всего 14 минут, чтобы забить гол.

Не удивительно, что форвард привлек внимание зарубежных клубов. Согласно сообщению Экрема Конура, скауты английских "Брайтона" и "Брентфорда" уже следят за Матвеем Пономаренко. Представители немецких "Боруссии" (Дортмунд) и "РБ Лейпциг" собираются посетить ближайшие матчи "Динамо", чтобы увидеть футболиста в деле.

Контракт Пономаренко с "бело-синими" действует 31 декабря 2028 года. Трансферная стоимость нападающего составляет 6 млн евро.

