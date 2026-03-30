Трансфер Пономаренко: на лидера Динамо претендуют четыре команды

Дата публикации 30 марта 2026 16:01
Матвей Пономаренко работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководству киевского "Динамо" будет сложно сохранить в составе форварда сборной Украины Матвея Пономаренко. Молодой футболист входит в список потенциальных новичков заграничных клубов. Он может уехать как в Англию, так и в Германию. 

"Динамо" не планирует продавать Пономаренко, но может получить выгодное предложение по футболисту, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Экрема Конура

Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко стал главным открытием киевского клуба в сезоне 2025/2026. Тренеры "бело-синих" пробовали на роль форварда несколько игроков после продажи Владислава Ваната, но ни Эдуардо Герреро, ни Владислав Блэнуцэ не справились с этой ролью. На помощь тренерскому штабу команды пришел 20-летний воспитанник клубной академии

Матвей Пономаренко (слева) работает на тренировке "Динамо"
Матвей Пономаренко (слева) стал основным игроком "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Кто интересуется трансфером Пономаренко 

В 6 матчах 2026 года молодой футболист забил 8 голов. Он превзошел достижение Андрея Шевченко по количеству матчей подряд с забитыми мячами. В своем дебютном поединке за сборную Украины 20-летнему нападающему понадобилось всего 14 минут, чтобы забить гол. 

Не удивительно, что форвард привлек внимание зарубежных клубов. Согласно сообщению Экрема Конура, скауты английских "Брайтона" и "Брентфорда" уже следят за Матвеем Пономаренко. Представители немецких "Боруссии" (Дортмунд) и "РБ Лейпциг" собираются посетить ближайшие матчи "Динамо", чтобы увидеть футболиста в деле. 

Контракт Пономаренко с "бело-синими" действует 31 декабря 2028 года. Трансферная стоимость нападающего составляет 6 млн евро

Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
Реклама

