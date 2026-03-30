В Динамо рассказали, что из-за своего характера Пономаренко похож на Ваната

Дата публикации 30 марта 2026 23:20
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Защитник "Динамо" Александр Караваев поделился мыслями относительно игры 20-летнего забивного форварда Матвея Пономаренко, отметив его потенциал и характер. Опытный футболист считает, что нападающий имеет все предпосылки для перехода на более высокий уровень.

Об этом Караваев рассказал в интервью для "Гливинский Pro Sport", передает портал Новини.LIVE.

У Пономаренко есть хорошие перспективы

По словам Караваева, Пономаренко имеет качества, похожие на тех игроков, которые уже сумели сделать шаг к европейскому футболу. Он вспомнил примеры Виталия Миколенко, Ильи Забарного и Владислава Ваната.

Караваев объяснил, что ключевым фактором для развития форварда станет его собственное отношение к работе и способность использовать шанс, который он получил в таком клубе, как "Динамо". Он подчеркнул, что в молодом возрасте попасть в команду такого уровня — это уже серьезная возможность для прогресса.

Отдельное внимание защитник обратил на характер Пономаренко.

"Он такой характерный — то, что и надо нападающему. Мне это нравилось и у Ваната — он мог и ответить, и сказать свое мнение, и где-то разозлиться, и проплеваться", — сказал Караваев.

По его словам, важным преимуществом молодого футболиста является умение слушать более опытных партнеров. Даже если он не всегда соглашается, Пономаренко способен воспринимать советы и применять их на практике.

После смены главного тренера с Александра Шовковского на Игоря Костюка Пономаренко получил стабильную игровую практику и постепенно заявил о себе как один из самых перспективных нападающих УПЛ, а также вышел на первую позицию в рейтинге бомбардиров.

Сейчас в УПЛ Пономаренко в десяти матчах забил девять голов. Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

Сейчас у Пономаренко контракт с "Динамо" до 31 декабря 2028 года.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
