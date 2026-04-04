Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Динамо с красной карточкой Пономаренко проиграло Карпатам

Динамо с красной карточкой Пономаренко проиграло Карпатам

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 21:32
Динамо в матче с дракой сенсационно проиграло Карпатам
Матвей Пономаренко в матче с "Карпатами". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" проиграло львовским "Карпатам" в домашнем матче чемпионата Украины. Киевляне пропустили уже на 6-й минуте и не смогли отыграться до финального свистка.

"Динамо" проиграло со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" проиграло "Карпатам", которые выиграли три матча подряд

Единственный гол во встрече забил Бабукар Фаал, который замкнул передачу с правого фланга после активного стартового отрезка от львовян. "Карпаты" с первых минут навязали высокий темп, контролировали мяч и оказывали давление на оборону соперника, что быстро принесло результат.

После пропущенного мяча "Динамо" постепенно перехватило инициативу и начало чаще действовать на половине поля соперника. В первом тайме команда создала несколько моментов: Денис Попов пробивал головой под перекладину, но вратарь Назар Домчак спас команду, а Матвей Пономаренко и Богдан Редушко не смогли реализовать свои моменты.

После перерыва киевляне усилили давление и провели серию замен, в частности на поле вышли Николай Михайленко, Назар Волошин и Виталий Буяльский. "Динамо" контролировало мяч и пыталось растянуть оборону соперника через фланги, однако завершение атак было неточным.

Самый резонансный эпизод произошел на 80-й минуте. После дальнего удара Владимира Бражко вратарь "Карпат" отбил мяч, а Пономаренко первым оказался на добивании и отправил его в сетку. Однако после просмотра момента арбитр отменил гол из-за нарушения правил в борьбе с вратарем.

В компенсированное время напряжение на поле возросло. Игроки обеих команд вступили в схватку, а на 94-й минуте Пономаренко получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив "Динамо" в меньшинстве в заключительные минуты.

"Карпаты" удержали минимальное преимущество и одержали важную победу на выезде над одним из фаворитов чемпионата. "Динамо" же прервало семиматчевую выигрышную серию, а львовяне победили в третий раз подряд.

"Динамо" Киев — "Карпаты" — 0:1

Гол: Фаал, 6

"Динамо" Киев: Нещерет — Коробов, Биловар, Попов, Вивчаренко — Пихаленок (Буяльский, 67), Бражко, Шапаренко (Михайленко, 60) — Ярмоленко (Волошин, 60), Пономаренко, Редушко.

"Карпаты": Домчак — Мирошниченко (Сыч, 66), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга (Эрики, 66), Бруниньо (Стенио, 77) — Алькайн (Витор, 58), Фаал, Костенко (Шах, 77).

Предупреждения: Бражко, Пономаренко — Мирошниченко, Бруниньо, Бабогло, Домчак

Удаление: Пономаренко, 94

Карпаты Динамо Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации