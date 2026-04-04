Динамо в матче с дракой сенсационно проиграло Карпатам

Матвей Пономаренко в матче с "Карпатами". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" проиграло львовским "Карпатам" в домашнем матче чемпионата Украины. Киевляне пропустили уже на 6-й минуте и не смогли отыграться до финального свистка.

"Динамо" проиграло со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" проиграло "Карпатам", которые выиграли три матча подряд

Единственный гол во встрече забил Бабукар Фаал, который замкнул передачу с правого фланга после активного стартового отрезка от львовян. "Карпаты" с первых минут навязали высокий темп, контролировали мяч и оказывали давление на оборону соперника, что быстро принесло результат.

После пропущенного мяча "Динамо" постепенно перехватило инициативу и начало чаще действовать на половине поля соперника. В первом тайме команда создала несколько моментов: Денис Попов пробивал головой под перекладину, но вратарь Назар Домчак спас команду, а Матвей Пономаренко и Богдан Редушко не смогли реализовать свои моменты.

После перерыва киевляне усилили давление и провели серию замен, в частности на поле вышли Николай Михайленко, Назар Волошин и Виталий Буяльский. "Динамо" контролировало мяч и пыталось растянуть оборону соперника через фланги, однако завершение атак было неточным.

Самый резонансный эпизод произошел на 80-й минуте. После дальнего удара Владимира Бражко вратарь "Карпат" отбил мяч, а Пономаренко первым оказался на добивании и отправил его в сетку. Однако после просмотра момента арбитр отменил гол из-за нарушения правил в борьбе с вратарем.

В компенсированное время напряжение на поле возросло. Игроки обеих команд вступили в схватку, а на 94-й минуте Пономаренко получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив "Динамо" в меньшинстве в заключительные минуты.

"Карпаты" удержали минимальное преимущество и одержали важную победу на выезде над одним из фаворитов чемпионата. "Динамо" же прервало семиматчевую выигрышную серию, а львовяне победили в третий раз подряд.

"Динамо" Киев — "Карпаты" — 0:1

Гол: Фаал, 6

"Динамо" Киев: Нещерет — Коробов, Биловар, Попов, Вивчаренко — Пихаленок (Буяльский, 67), Бражко, Шапаренко (Михайленко, 60) — Ярмоленко (Волошин, 60), Пономаренко, Редушко.

"Карпаты": Домчак — Мирошниченко (Сыч, 66), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга (Эрики, 66), Бруниньо (Стенио, 77) — Алькайн (Витор, 58), Фаал, Костенко (Шах, 77).

Предупреждения: Бражко, Пономаренко — Мирошниченко, Бруниньо, Бабогло, Домчак

Удаление: Пономаренко, 94

