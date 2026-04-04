Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Динамо жестко отреагировали на скандал в матче с Карпатами

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 23:59
Костюк раскритиковал отмененный гол Пономаренко в матче УПЛ
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал отмененный гол Матвея Пономаренко в матче 22-го тура УПЛ против "Карпат". Наставник киевлян заявил, что считает решение арбитра ошибочным.

Матч завершился победой "Карпат" со счетом 1:0, сообщает портал Новини.LIVE.

Костюк не согласен с отмененным голом

По словам Костюка, арбитр не объяснил команде причины отмены гола. Тренер подчеркнул, что в моменте не было нарушения правил, а нападающий сыграл быстрее вратаря соперника.

"Я считаю, что это был чистый гол. Вратарь отпустил мяч, Пономаренко быстрее сыграл и забил чистый гол", — сказал Костюк.

Эпизод произошел во втором тайме матча, когда после дальнего удара Владимира Бражко вратарь "Карпат" неудачно зафиксировал мяч перед собой, а Пономаренко воспользовался моментом, был первым на мяче и отправил его в сетку. После просмотра момента судья зафиксировал нарушение правил в борьбе с голкипером и отменил гол.

Читайте также:

Костюк также оценил игру Пономаренко, который активно действовал на протяжении матча и регулярно угрожал воротам соперника, но в конце игры получил красную карточку.

По его словам, Матвей нанес много ударов, но не всегда принимал оптимальные решения в завершающей стадии атаки. Тренер обратил внимание на эмоциональность игрока, отметив, что в определенных эпизодах Пономаренко слишком спешил с завершением атак вместо передач партнерам.

В то же время Костюк подчеркнул, что против Пономаренко часто нарушали правила, но эти моменты оставались без реакции арбитра.

Костюк добавил, что в борьбе с защитником "Карпат" Владиславом Бабоглом нападающий испытывал давление и контактную игру, которая не всегда наказывалась арбитром. Это, по его мнению, повлияло на поведение футболиста в ключевых эпизодах и получение красной карточки.

Динамо Матвей Пономаренко Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации