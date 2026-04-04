Костюк раскритиковал отмененный гол Пономаренко в матче УПЛ

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал отмененный гол Матвея Пономаренко в матче 22-го тура УПЛ против "Карпат". Наставник киевлян заявил, что считает решение арбитра ошибочным.

Матч завершился победой "Карпат" со счетом 1:0, сообщает портал Новини.LIVE.

Костюк не согласен с отмененным голом

По словам Костюка, арбитр не объяснил команде причины отмены гола. Тренер подчеркнул, что в моменте не было нарушения правил, а нападающий сыграл быстрее вратаря соперника.

"Я считаю, что это был чистый гол. Вратарь отпустил мяч, Пономаренко быстрее сыграл и забил чистый гол", — сказал Костюк.

Эпизод произошел во втором тайме матча, когда после дальнего удара Владимира Бражко вратарь "Карпат" неудачно зафиксировал мяч перед собой, а Пономаренко воспользовался моментом, был первым на мяче и отправил его в сетку. После просмотра момента судья зафиксировал нарушение правил в борьбе с голкипером и отменил гол.

Костюк также оценил игру Пономаренко, который активно действовал на протяжении матча и регулярно угрожал воротам соперника, но в конце игры получил красную карточку.

По его словам, Матвей нанес много ударов, но не всегда принимал оптимальные решения в завершающей стадии атаки. Тренер обратил внимание на эмоциональность игрока, отметив, что в определенных эпизодах Пономаренко слишком спешил с завершением атак вместо передач партнерам.

В то же время Костюк подчеркнул, что против Пономаренко часто нарушали правила, но эти моменты оставались без реакции арбитра.

Костюк добавил, что в борьбе с защитником "Карпат" Владиславом Бабоглом нападающий испытывал давление и контактную игру, которая не всегда наказывалась арбитром. Это, по его мнению, повлияло на поведение футболиста в ключевых эпизодах и получение красной карточки.

