Главная Спорт Состояние Луческу резко ухудшилось после инфаркта

Дата публикации 5 апреля 2026 15:45
Луческу ввели в искусственную кому после инфаркта и тяжелой аритмии
Мирча Луческу. Фото: Reuters

Бывший главный тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу находится в отделении интенсивной терапии после резкого ухудшения состояния здоровья. 80-летнего специалиста ввели в медикаментозную кому из-за осложнений после инфаркта.

Об этом сообщили румынские СМИ, передает портал Новини.LIVE.

Мирча Луческу. Фото: Reuters

Луческу стало хуже

По информации врачей, в субботу у Луческу повторились серьезные проблемы с давлением, которые удалось стабилизировать. Однако в ночь на воскресенье состояние ухудшилось — нарушения сердечного ритма стали тяжелыми и не поддавались лечению, что заставило медиков перевести Луческу в отделение интенсивной терапии.

"В ночь на воскресенье состояние Луческу стало тяжелым и не поддавалось лечению, что требовало перевода в отделение интенсивной терапии", — говорится в заявлении больницы.

Луческу 3 апреля перенес острый инфаркт миокарда. После этого его состояние оценивалось как стабильное, однако впоследствии возникли осложнения в виде нарушения сердечного ритма. Сейчас его ввели в состояние медикаментозной комы.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
