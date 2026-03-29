Головна Спорт Мірчу Луческу госпіталізували з тренування збірної Румунії

Мірчу Луческу госпіталізували з тренування збірної Румунії

Дата публікації: 29 березня 2026 17:38
Мірча Луческу. Фото: Reuters

Головному тренеру збірної Румунії Мірчі Луческу стало зле під час тренування національної команди. Фахівця госпіталізували після втрати свідомості, й навіть була підозра на серцевий напад.

Про інцидент повідомила Федерація футболу Румунії та місцеві ЗМІ, передає портал Новини.LIVE.

Стало відомо про стан Луческу

За інформацією федерації, Луческу знепритомнів вранці під час спілкування з гравцями. На місце оперативно прибули дві карети швидкої допомоги. Спершу тренеру надали допомогу медики збірної, після чого його доправили до лікарні.

Наразі стан 80-річного спеціаліста оцінюється як стабільний. Він проходить додаткові обстеження для встановлення точного діагнозу. Версія про серцевий напад не підтвердилася.

Втрата свідомості може виключити участь Луческу в найближчому матчі збірної проти Словаччини.

Попри ситуацію Луческу вже встиг прокоментувати подію з властивим йому гумором. За інформацією джерела, у кареті швидкої допомоги він звернувся до медиків.

"Ви були швидкими. Ви могли б бути хорошими нападниками!", — сказав Мірча Луческу.

Пізніше у коментарі тренер запевнив, що почувається краще, перебуває під наглядом лікарів і наразі здає аналізи.

"Зараз зі мною все гаразд. Мене доправлять на подальше обстеження", — зазначив Луческу.

Контракт румунського фахівця з федерацією діє до липня 2026 року. Товариський матч проти Словаччини мав стати для нього одним із останніх на чолі національної команди.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок проблем зі здоров’ям у тренера за останній час — з початку минулого року його госпіталізували вже кілька разів.

футбол Румунія Мірча Луческу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
