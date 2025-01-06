Луческу перегляне молодих гравців на зборі київського Динамо

Луческу перегляне молодих гравців під час матчу Динамо
Колишній наставник донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу зустрінеться зі своїми колишніми підопічними зі столичного клубу. Він стане почесним гостем на зимовому зборі "біло-синіх".
Луческу відвідає один із матчів київської команди, повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.
"Динамо" під керівництвом тренерського штабу Олександра Шовковського готується до другої половини сезону на зборах у турецькій Анталії. "Біло-сині" проведуть кілька товариських матчів. Одним із суперників команди стане румунський "Стяуа".
Луческу відвідає гру "Динамо"
Колишній наставник "біло-синіх" обіймає посаду головного тренера збірної Румунії, яку Мірча Луческу має вивести на чемпіонат світу 2026 року. До "Динамо" досвідчений наставник приїде з важливою місією.
Мірча Луческу збирається відвідати матч київської команди з одним із флагманів румунського футболу. Тренер перегляне у грі молодих виконавців зі "Стяуа", які є кандидатами до збірної Румунії.
Луческу може провести в Туреччині понад тиждень, оскільки в цій країні проведуть збір одразу 9 румунських команд.
На чолі київського "Динамо" Мірча Луческу вигравав чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.
Нагадаємо, "Динамо" звільнило від контракту одного з гравців, який виступатиме в "Поліссі".
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