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Луческу перегляне молодих гравців під час матчу Динамо

6 січня 2025 13:55
Станіслав Костюк - Редактор
Луческу перегляне молодих гравців на зборі київського Динамо
Мірча Луческу під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній наставник донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу зустрінеться зі своїми колишніми підопічними зі столичного клубу. Він стане почесним гостем на зимовому зборі "біло-синіх".

Луческу відвідає один із матчів київської команди, повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.

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"Динамо" під керівництвом тренерського штабу Олександра Шовковського готується до другої половини сезону на зборах у турецькій Анталії. "Біло-сині" проведуть кілька товариських матчів. Одним із суперників команди стане румунський "Стяуа".

Мірча Луческу
Мірча Луческу повернеться в "Динамо". Фото: УНІАН

Луческу відвідає гру "Динамо" 

Колишній наставник "біло-синіх" обіймає посаду головного тренера збірної Румунії, яку Мірча Луческу має вивести на чемпіонат світу 2026 року. До "Динамо" досвідчений наставник приїде з важливою місією.

Мірча Луческу збирається відвідати матч київської команди з одним із флагманів румунського футболу. Тренер перегляне у грі молодих виконавців зі "Стяуа", які є кандидатами до збірної Румунії.

Луческу може провести в Туреччині понад тиждень, оскільки в цій країні проведуть збір одразу 9 румунських команд.

На чолі київського "Динамо" Мірча Луческу вигравав чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

Нагадаємо, "Динамо" звільнило від контракту одного з гравців, який виступатиме в "Поліссі".

Донецький "Шахтар" збирається оформити трансфер футболіста збірної України, яким цікавилося "Динамо".

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський став одним із претендентів на пост наставника національної команди. 

спорт футбол Румунія Динамо Мірча Луческу

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16:07 Нові правила карти побиту у Польщі — що потрібно знати українцям

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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