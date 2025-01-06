Луческу просмотрит молодых игроков на сборе киевского Динамо

Мирча Луческу во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший наставник донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу встретится со своими бывшими подопечными по столичному клубу. Он станет почетным гостем на зимнем сборе "бело-синих".

Луческу посетит один из матчей киевской команды, сообщает портал Dynamo.kiev.ua.

Читайте также:

"Динамо" под руководством тренерского штаба Александра Шовковского готовится ко второй половине сезона на сборах в турецкой Анталии. "Бело-синие" проведут несколько товарищеских матчей. Одним из соперников команды станет румынский "Стяуа".

Мирча Луческу вернется в "Динамо". Фото: УНИАН

Луческу посетит игру "Динамо"

Бывший наставник "бело-синих" занимает должность главного тренера сборной Румынии, которую Мирча Луческу должен вывести на чемпионат мира 2026 года. В "Динамо" опытный наставник приедет с важной миссией.

Мирча Луческу собирается посетить матч киевской команды с одним из флагманов румынского футбола. Тренер просмотрит в игре молодых исполнителей из "Стяуа", которые являются кандидатами в сборную Румынии.

Луческу может провести в Турции больше недели, поскольку в этой стране проведут сбор сразу 9 румынских команд.

Во главе киевского "Динамо" Мирча Луческу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, "Динамо" освободило от контракта одного из игроков, который будет выступать в "Полесье".

Донецкий "Шахтер" собирается оформить трансфер футболиста сборной Украины, которым интересовалось "Динамо".

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский стал одним из претендентов на пост наставника национальной команды.