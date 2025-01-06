Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Луческу просмотрит молодых игроков во время матча Динамо arrow

Луческу просмотрит молодых игроков во время матча Динамо

6 января 2025 13:55
Станислав Костюк - Редактор
Луческу просмотрит молодых игроков на сборе киевского Динамо
Мирча Луческу во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Бывший наставник донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу встретится со своими бывшими подопечными по столичному клубу. Он станет почетным гостем на зимнем сборе "бело-синих". 

Луческу посетит один из матчей киевской команды, сообщает портал Dynamo.kiev.ua.

Читайте также:

"Динамо" под руководством тренерского штаба Александра Шовковского готовится ко второй половине сезона на сборах в турецкой Анталии. "Бело-синие" проведут несколько товарищеских матчей. Одним из соперников команды станет румынский "Стяуа". 

Мирча Луческу
Мирча Луческу вернется в "Динамо". Фото: УНИАН

Луческу посетит игру "Динамо" 

Бывший наставник "бело-синих" занимает должность главного тренера сборной Румынии, которую Мирча Луческу должен вывести на чемпионат мира 2026 года. В "Динамо" опытный наставник приедет с важной миссией. 

Мирча Луческу собирается посетить матч киевской команды с одним из флагманов румынского футбола. Тренер просмотрит в игре молодых исполнителей из "Стяуа", которые являются кандидатами в сборную Румынии.

Луческу может провести в Турции больше недели, поскольку в этой стране проведут сбор сразу 9 румынских команд. 

Во главе киевского "Динамо" Мирча Луческу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. 

Напомним, "Динамо" освободило от контракта одного из игроков, который будет выступать в "Полесье". 

Донецкий "Шахтер" собирается оформить трансфер футболиста сборной Украины, которым интересовалось "Динамо". 

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский стал одним из претендентов на пост наставника национальной команды. 

спорт футбол Румыния Динамо Мирча Луческу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:31 Обречен на успех — сколько денег принесет биткоин в 2025 году

14:30 Надела на себя — в Киеве судили женщину за кражу одежды

14:30 Конкуренция на рынке труда Польши — кто вытесняет украинцев

14:27 Одесситы остались без воды на двое суток — адреса бюветов

14:09 Стало известно, сколько детей Украина вернула домой за 2024 год

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:07 Когда отсрочку не надо продлевать каждые 3 месяца

14:02 Ныряние на Крещение — кому категорически противопоказано

14:02 В ожидании CES 2025 — что ошеломило мир в прошлом году

13:59 Под суд за дрова — в Одесской области вынесли приговор лесорубу

13:55 Готовьте резиновые сапоги — прогноз погоды в Харькове на завтра

14:31 Обречен на успех — сколько денег принесет биткоин в 2025 году

14:30 Надела на себя — в Киеве судили женщину за кражу одежды

14:30 Конкуренция на рынке труда Польши — кто вытесняет украинцев

14:27 Одесситы остались без воды на двое суток — адреса бюветов

14:09 Стало известно, сколько детей Украина вернула домой за 2024 год

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:07 Когда отсрочку не надо продлевать каждые 3 месяца

14:02 Ныряние на Крещение — кому категорически противопоказано

14:02 В ожидании CES 2025 — что ошеломило мир в прошлом году

13:59 Под суд за дрова — в Одесской области вынесли приговор лесорубу

13:55 Готовьте резиновые сапоги — прогноз погоды в Харькове на завтра

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья