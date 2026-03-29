Мирчу Луческу госпитализировали с тренировки сборной Румынии

Мирча Луческу. Фото: Reuters

Главному тренеру сборной Румынии Мирчи Луческу стало плохо во время тренировки национальной команды. Специалиста госпитализировали после потери сознания, и даже было подозрение на сердечный приступ.

Об инциденте сообщила Федерация футбола Румынии и местные СМИ, передает портал Новини.LIVE.

📍Antrenmanda baygınlık geçiren Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu (80) hastaneye kaldırıldı!



🚑Bugün, Mogoșoaia'da Slovakya maçı öncesinde düzenlenen son antrenmana katılan Lucescu, aniden baygınlık geçirerek korkuttu.



🏥Ambulansla Bükreş Üniversitesi Hastanesine... pic.twitter.com/QZABkankLr - Romanya Haber (@romanya_haber) 29 марта 2026 года

Стало известно о состоянии Луческу

По информации федерации, Луческу потерял сознание утром во время общения с игроками. На место оперативно прибыли две кареты скорой помощи. Сначала тренеру оказали помощь медики сборной, после чего его доставили в больницу.

Сейчас состояние 80-летнего специалиста оценивается как стабильное. Он проходит дополнительные обследования для установления точного диагноза. Версия о сердечном приступе не подтвердилась.

Потеря сознания может исключить участие Луческу в ближайшем матче сборной против Словакии.

Несмотря на ситуацию Луческу уже успел прокомментировать произошедшее со свойственным ему юмором. По информации источника, в карете скорой помощи он обратился к медикам.

"Вы были быстрыми. Вы могли бы быть хорошими нападающими!", — сказал Мирча Луческу.

Позже в комментарии тренер заверил, что чувствует себя лучше, находится под наблюдением врачей и сейчас сдает анализы.

"Сейчас со мной все в порядке. Меня доставят на дальнейшее обследование", — отметил Луческу.

Контракт румынского специалиста с федерацией действует до июля 2026 года. Товарищеский матч против Словакии должен был стать для него одним из последних во главе национальной команды.

Стоит отметить, что это уже не первый случай проблем со здоровьем у тренера за последнее время — с начала прошлого года его госпитализировали уже несколько раз.

Как сообщал портал Новини.LIVE, Виктор Леоненко назвал свой телевизор в честь Матвея Пономаренко.

Также портал Новости.LIVE сообщил, что самый грозный соперник для Александра Усика нокаутировал очередного соперника.