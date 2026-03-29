Видео

Главная Спорт Мирчу Луческу госпитализировали с тренировки сборной Румынии

Мирчу Луческу госпитализировали с тренировки сборной Румынии

Дата публикации 29 марта 2026 17:38
Мирчу Луческу госпитализировали с тренировки сборной Румынии
Мирча Луческу. Фото: Reuters

Главному тренеру сборной Румынии Мирчи Луческу стало плохо во время тренировки национальной команды. Специалиста госпитализировали после потери сознания, и даже было подозрение на сердечный приступ.

Об инциденте сообщила Федерация футбола Румынии и местные СМИ, передает портал Новини.LIVE.

Стало известно о состоянии Луческу

По информации федерации, Луческу потерял сознание утром во время общения с игроками. На место оперативно прибыли две кареты скорой помощи. Сначала тренеру оказали помощь медики сборной, после чего его доставили в больницу.

Сейчас состояние 80-летнего специалиста оценивается как стабильное. Он проходит дополнительные обследования для установления точного диагноза. Версия о сердечном приступе не подтвердилась.

Потеря сознания может исключить участие Луческу в ближайшем матче сборной против Словакии.

Несмотря на ситуацию Луческу уже успел прокомментировать произошедшее со свойственным ему юмором. По информации источника, в карете скорой помощи он обратился к медикам.

"Вы были быстрыми. Вы могли бы быть хорошими нападающими!", — сказал Мирча Луческу.

Позже в комментарии тренер заверил, что чувствует себя лучше, находится под наблюдением врачей и сейчас сдает анализы.

"Сейчас со мной все в порядке. Меня доставят на дальнейшее обследование", — отметил Луческу.

Контракт румынского специалиста с федерацией действует до июля 2026 года. Товарищеский матч против Словакии должен был стать для него одним из последних во главе национальной команды.

Стоит отметить, что это уже не первый случай проблем со здоровьем у тренера за последнее время — с начала прошлого года его госпитализировали уже несколько раз.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
