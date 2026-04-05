Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Кривбас на матчі УПЛ вшанував річницю жахливої трагедії

Кривбас на матчі УПЛ вшанував річницю жахливої трагедії

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 14:31
Кривбас вшанував жертв ракетного удару перед матчем УПЛ
Іграшки розкидали по газону в річницю трагедії. Фото: "Кривбас"

"Кривбас" перед матчем УПЛ проти ЛНЗ вшанував пам’ять жертв ракетного удару по Кривому Рогу. Церемонія відбулася 5 квітня перед стартовим свистком гри.

Про вшанування пам’яті повідомив портал Новини.LIVE.

Годовщина трагедии в Кривом Роге
Футболісти "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Футболісти вшанували загиблих дітей

Футболісти, тренерські штаби та вболівальники вшанували загиблих хвилиною мовчання, а також розкладеними на полі м’якими іграшками. Акцію приурочили до річниці трагедії, що сталася 4 квітня 2025 року, коли російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону міста.

Годовщина трагедии в Кривом Роге
Акція "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Унаслідок атаки балістичною ракетою з касетними боєприпасами загинули 21 людина, серед них — дев’ятеро дітей. Ракета розірвалася поблизу дитячого майданчика, що призвело до численних жертв серед мирного населення.

У клубі зазначили, що події того дня стали однією з найтрагічніших сторінок в історії міста. У заяві наголошується на необхідності зберігати пам’ять про загиблих і підтримувати родини постраждалих.

Годовщина трагедии в Кривом Роге
Футболісти "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Подібні акції пам’яті не вперше проводяться на вшанування жертв війни і покликані нагадати про наслідки російських обстрілів цивільної інфраструктури.

Матч між "Кривбасом" і ЛНЗ відбувся у рамках 22-го туру Української Прем’єр-ліги.

УПЛ Кривбасс ЛНЗ
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації