Кривбас вшанував жертв ракетного удару перед матчем УПЛ

"Кривбас" перед матчем УПЛ проти ЛНЗ вшанував пам’ять жертв ракетного удару по Кривому Рогу. Церемонія відбулася 5 квітня перед стартовим свистком гри.

Футболісти вшанували загиблих дітей

Футболісти, тренерські штаби та вболівальники вшанували загиблих хвилиною мовчання, а також розкладеними на полі м’якими іграшками. Акцію приурочили до річниці трагедії, що сталася 4 квітня 2025 року, коли російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону міста.

Унаслідок атаки балістичною ракетою з касетними боєприпасами загинули 21 людина, серед них — дев’ятеро дітей. Ракета розірвалася поблизу дитячого майданчика, що призвело до численних жертв серед мирного населення.

У клубі зазначили, що події того дня стали однією з найтрагічніших сторінок в історії міста. У заяві наголошується на необхідності зберігати пам’ять про загиблих і підтримувати родини постраждалих.

Читайте також:

Подібні акції пам’яті не вперше проводяться на вшанування жертв війни і покликані нагадати про наслідки російських обстрілів цивільної інфраструктури.

Матч між "Кривбасом" і ЛНЗ відбувся у рамках 22-го туру Української Прем’єр-ліги.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, у чемпіонаті України гра "Динамо" — "Карпати" завершився неоднозначно, оскільки не зарахували чистий гол.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що Деонтей Вайлдер у важкому та неоднозначному поєдинку переміг Дерека Чісору.