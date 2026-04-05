Вайлдер зі спірним результатом переміг Чісору

Вайлдер зі спірним результатом переміг Чісору

Дата публікації: 5 квітня 2026 02:47
Вайлдер переміг Чісору роздільним рішенням суддів у Лондоні
Деонтей Вайлдер та Дерек Чісора. Фото: Reuters

Американський ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер переміг британця Дерека Чісору роздільним рішенням суддів. Бій відбувся на арені O2 Arena в Лондоні.

Поєдинок ветеранів став головною подією боксерського шоу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Чісора частіше влучав, але судді цього не помітили

Поєдинок у надважкій вазі тривав усі 12 раундів і пройшов із великою кількістю силових обмінів. Чісора активно розпочав бій, постійно скорочував дистанцію та нав’язував боротьбу в клінчі, однак Вайлдер адаптувався і ефективно працював аперкотами та зустрічними ударами.

У другому та четвертому раундах британець мав успішні відрізки, зокрема двічі потряс суперника оверхендами. Водночас американець відповідав серіями ударів і виглядав переконливо в середині бою, особливо у шостому раунді, коли притиснув Чісору до канатів.

Ключовим став восьмий раунд, у якому Чісора пішов у атаку після влучного удару, але пропустив контратаку та опинився в нокдауні, вилетівши за межі рингу. У 11-му раунді обидва боксери побували на канвасі, що ще більше загострило боротьбу.

За підсумками 12 раундів судді ухвалили роздільне рішення: 115:111 і 115:113 на користь Вайлдера, тоді як один із суддів віддав перемогу Чісорі — 115:112

Попри поразку, британець перевершив суперника за статистикою точних ударів. Чісора завдав 143 влучні удари проти 125 у Вайлдера, також мав перевагу в джебах (38 проти 26) та силових ударах (105 проти 99).

Перемога стала для Вайлдера 45-ю в кар’єрі при чотирьох поразках і одній нічиїй. Чісора зазнав 14-ї поразки, маючи 36 перемог у професійному боксі.

Як повідомив портал Новини.LIVE, у складі збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2026 може не зіграти Ліонель Мессі.

Також портал Новини.LIVE повідомив про пропозиції двох клубів для наставника збірної України Сергія Реброва.

Деонтей Вайлдер Дерек Чісора суперважка вага
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
