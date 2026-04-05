Вайлдер переміг Чісору роздільним рішенням суддів у Лондоні

Вайлдер зі спірним результатом переміг Чісору
Американський ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер переміг британця Дерека Чісору роздільним рішенням суддів. Бій відбувся на арені O2 Arena в Лондоні.
Поєдинок ветеранів став головною подією боксерського шоу.
Чісора частіше влучав, але судді цього не помітили
Поєдинок у надважкій вазі тривав усі 12 раундів і пройшов із великою кількістю силових обмінів. Чісора активно розпочав бій, постійно скорочував дистанцію та нав’язував боротьбу в клінчі, однак Вайлдер адаптувався і ефективно працював аперкотами та зустрічними ударами.
У другому та четвертому раундах британець мав успішні відрізки, зокрема двічі потряс суперника оверхендами. Водночас американець відповідав серіями ударів і виглядав переконливо в середині бою, особливо у шостому раунді, коли притиснув Чісору до канатів.
Ключовим став восьмий раунд, у якому Чісора пішов у атаку після влучного удару, але пропустив контратаку та опинився в нокдауні, вилетівши за межі рингу. У 11-му раунді обидва боксери побували на канвасі, що ще більше загострило боротьбу.
За підсумками 12 раундів судді ухвалили роздільне рішення: 115:111 і 115:113 на користь Вайлдера, тоді як один із суддів віддав перемогу Чісорі — 115:112
Попри поразку, британець перевершив суперника за статистикою точних ударів. Чісора завдав 143 влучні удари проти 125 у Вайлдера, також мав перевагу в джебах (38 проти 26) та силових ударах (105 проти 99).
Перемога стала для Вайлдера 45-ю в кар’єрі при чотирьох поразках і одній нічиїй. Чісора зазнав 14-ї поразки, маючи 36 перемог у професійному боксі.
