Уайлдер со спорным результатом победил Чисору

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 02:47
Уайлдер победил Чисору раздельным решением судей в Лондоне
Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора. Фото: Reuters

Американский экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер победил британца Дерека Чисору раздельным решением судей. Бой состоялся на арене O2 Arena в Лондоне.

Поединок ветеранов стал главным событием боксерского шоу, сообщает портал Новини.LIVE.

Чисора чаще попадал, но судьи этого не заметили

Поединок в супертяжелом весе длился все 12 раундов и прошел с большим количеством силовых обменов. Чисора активно начал бой, постоянно сокращал дистанцию и навязывал борьбу в клинче, однако Уайлдер адаптировался и эффективно работал апперкотами и встречными ударами.

Во втором и четвертом раундах британец имел успешные отрезки, в частности дважды потряс соперника оверхендами. В то же время американец отвечал сериями ударов и выглядел убедительно в середине боя, особенно в шестом раунде, когда прижал Чисору к канатам.

Читайте также:

Ключевым стал восьмой раунд, в котором Чисора пошел в атаку после точного удара, но пропустил контратаку и оказался в нокдауне, вылетев за пределы ринга. В 11-м раунде оба боксера побывали на канвасе, что еще больше обострило борьбу.

По итогам 12 раундов судьи приняли раздельное решение: 115:111 и 115:113 в пользу Уайлдера, тогда как один из судей отдал победу Чисоре — 115:112

Несмотря на поражение, британец превзошел соперника по статистике точных ударов. Чисора нанес 143 точных удара против 125 у Уайлдера, также имел преимущество в джебах (38 против 26) и силовых ударах (105 против 99).

Победа стала для Уайлдера 45-й в карьере при четырех поражениях и одной ничьей. Чисора потерпел 14-е поражение, имея 36 побед в профессиональном боксе.

Как сообщил портал Новини.LIVE, в составе сборной Аргентины на чемпионате мира-2026 может не сыграть Лионель Месси.

Также портал Новини.LIVE сообщил о предложениях двух клубов для наставника сборной Украины Сергея Реброва.

Деонтей Уайлдер Дерек Чисора супертяжелый вес
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
