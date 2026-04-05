Кривбасс на матче УПЛ почтил годовщину ужасной трагедии

Кривбасс на матче УПЛ почтил годовщину ужасной трагедии

Дата публикации 5 апреля 2026 14:31
Кривбасс почтил память жертв ракетного удара перед матчем УПЛ
Игрушки разбросали по газону в годовщину трагедии. Фото: "Кривбасс"

"Кривбасс" перед матчем УПЛ против ЛНЗ почтил память жертв ракетного удара по Кривому Рогу. Церемония состоялась 5 апреля перед стартовым свистком игры.

О чествовании памяти сообщил портал Новини.LIVE.

Годовщина трагедии в Кривом Роге
Футболисты "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

Футболисты почтили память погибших детей

Футболисты, тренерские штабы и болельщики почтили погибших минутой молчания, а также разложенными на поле мягкими игрушками. Акцию приурочили к годовщине трагедии, произошедшей 4 апреля 2025 года, когда российские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города.

Годовщина трагедии в Кривом Роге
Акция "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

В результате атаки баллистической ракетой с кассетными боеприпасами погибли 21 человек, среди них — девять детей. Ракета разорвалась вблизи детской площадки, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В клубе отметили, что события того дня стали одной из самых трагических страниц в истории города. В заявлении отмечается необходимость хранить память о погибших и поддерживать семьи пострадавших.

Годовщина трагедии в Кривом Роге
Футболисты "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

Подобные акции памяти не впервые проводятся в честь жертв войны и призваны напомнить о последствиях российских обстрелов гражданской инфраструктуры.

Матч между "Кривбассом" и ЛНЗ состоялся в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

УПЛ Кривбасс ЛНЗ
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
