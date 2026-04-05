Кривбасс почтил память жертв ракетного удара перед матчем УПЛ

Игрушки разбросали по газону в годовщину трагедии.

"Кривбасс" перед матчем УПЛ против ЛНЗ почтил память жертв ракетного удара по Кривому Рогу. Церемония состоялась 5 апреля перед стартовым свистком игры.

Футболисты "Кривбасса".

Футболисты почтили память погибших детей

Футболисты, тренерские штабы и болельщики почтили погибших минутой молчания, а также разложенными на поле мягкими игрушками. Акцию приурочили к годовщине трагедии, произошедшей 4 апреля 2025 года, когда российские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города.

Акция "Кривбасса".

В результате атаки баллистической ракетой с кассетными боеприпасами погибли 21 человек, среди них — девять детей. Ракета разорвалась вблизи детской площадки, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В клубе отметили, что события того дня стали одной из самых трагических страниц в истории города. В заявлении отмечается необходимость хранить память о погибших и поддерживать семьи пострадавших.

Читайте также:

Подобные акции памяти не впервые проводятся в честь жертв войны и призваны напомнить о последствиях российских обстрелов гражданской инфраструктуры.

Матч между "Кривбассом" и ЛНЗ состоялся в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Как сообщал портал Новини.LIVE, в чемпионате Украины игра "Динамо" — "Карпаты" завершился неоднозначно, поскольку не засчитали чистый гол.

Также портал Новини.LIVE сообщил, что Деонтей Уайлдер в тяжелом и неоднозначном поединке победил Дерека Чисору.