Кривбасс почтил память жертв ракетного удара перед матчем УПЛ

Кривбасс на матче УПЛ почтил годовщину ужасной трагедии
"Кривбасс" перед матчем УПЛ против ЛНЗ почтил память жертв ракетного удара по Кривому Рогу. Церемония состоялась 5 апреля перед стартовым свистком игры.
О чествовании памяти сообщил портал Новини.LIVE.
Футболисты почтили память погибших детей
Футболисты, тренерские штабы и болельщики почтили погибших минутой молчания, а также разложенными на поле мягкими игрушками. Акцию приурочили к годовщине трагедии, произошедшей 4 апреля 2025 года, когда российские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города.
В результате атаки баллистической ракетой с кассетными боеприпасами погибли 21 человек, среди них — девять детей. Ракета разорвалась вблизи детской площадки, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.
В клубе отметили, что события того дня стали одной из самых трагических страниц в истории города. В заявлении отмечается необходимость хранить память о погибших и поддерживать семьи пострадавших.
Подобные акции памяти не впервые проводятся в честь жертв войны и призваны напомнить о последствиях российских обстрелов гражданской инфраструктуры.
Матч между "Кривбассом" и ЛНЗ состоялся в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Читайте Новини.LIVE!