Адвокати Гераскевича готують позов проти МОК поза Лозанною

Адвокати Гераскевича готують позов проти МОК поза Лозанною

Дата публікації: 5 квітня 2026 23:10
Гераскевич готує нові позови проти МОК
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Адвокат Євген Пронін прокоментував ситуацію навколо справи скелетоніста Владислава Гераскевича та можливого судового процесу проти МОК. Захист наразі визначається щодо юрисдикції для подання позову.

Про це Пронін розповів у коментарі головній редакторці порталу Новини.LIVE Олені Халік.

Владислав Гераскевич на заседании суда CAS
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Гераскевич готується до міжнародних судів

За словами Проніна, юридична позиція вже підготовлена, перекладена та передана в роботу. До процесу залучено дві європейські команди адвокатів, оскільки справа потребує локального представництва.

"Ми зараз визначаємося щодо юрисдикції. Наша позиція готова, перекладена та подана", — заявив Пронін.

Адвокат підкреслив, що команда розглядає варіант подання позову поза межами спортивного арбітражу в Лозанні. Остаточне рішення щодо суду поки не оголошується, але це може здивувати МОК.

Читайте також:

"Ми плануємо розпочати процес у суді, який не залежить від цієї країни", — додав адвокат.

Владислав Гераскевич на Олимпийских играх-2026
Владислав Гераскевич на Олімпіаді перед тренуванням. Фото: Reuters

На що Гераскевич витрачає подаровані гроші

Пронін повідомив, що Гераскевич наразі більшість часу перебуває в Україні після повернення з Європи, де тренувався раніше через наявність необхідних умов. При цьому в міжсезоння спортсмен активно займається громадською діяльністю.

За словами адвоката, у 2022 році скелетоніст створив благодійний фонд, через який спрямовує всі кошти, подаровані після скандалу на Олімпіаді. Серед реалізованих ініціатив — передача генератора для спортивної школи в Черкасах та проведення благодійних заходів.

"Він повернувся жити в Україну, зараз перебуває тут і займається громадською діяльністю", — зазначив Пронін.

Окрім цього, спортсмен бере участь у міжнародних подіях. Цього тижня Владислав виступив у Нью-Йорку на запрошення ООН і найближчим часом планує візит до Європейського парламенту.

Очікується, що найближчим часом Гераскевич прибуде до Києва, після чого розпочне підготовку до нового сезону.

На Олімпійських іграх ситуація навколо Гераскевича набула розголосу після його публічної позиції. Спортсмен відкрито висловився щодо війни та планував використати символічний елемент із вшануванням загиблих українців, що суперечило регламенту МОК. У результаті виник конфлікт із міжнародними структурами, який призвів до дискваліфікації спортсмена.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, в матчі "Динамо" — "Карпати" відбувся судівський скандал після "голу" Матвія Пономаренка.

Також портал Новини.LIVE повідомив про важкий стан Мірчі Луческу, який знаходиться в комі.

