Головна Спорт Гераскевич вирішив долю великих коштів, які отримав після ОІ-2026

Гераскевич вирішив долю великих коштів, які отримав після ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 18:17
Гераскевич розповів про майбутні проекти та великі гроші
Владислав Гераскевич отримує один із чеків. Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav/

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, на що планує спрямувати кошти, які йому пообіцяли українські підприємці після дискваліфікації на Олімпіаді-2026.

Йдеться про суму, яку можна порівняти з призовими олімпійського чемпіона, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".

Читайте також:

Владислав Гераскевич не вважає за можливе використовувати гроші, які йому направили у вигляді донатів, для особистих цілей. Усі кошти будуть перераховані на рахунок його благодійного фонду, який працює з 2022 року і вже реалізував низку проєктів допомоги.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич та його шолом. Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav/

Куди Гераскевич спрямує гроші

Учасник Олімпіади-2026 уточнив, що кошти спрямують на підтримку України та нові ініціативи фонду. У планах спортсмена є допомога сім'ям загиблих атлетів, чиї імена були розміщені на його шоломі, а також забезпечення необхідними ресурсами, включно з матеріальною підтримкою та обладнанням.

"Я не вважаю, що маю моральне право приймати ці кошти на особисті рахунки. Ми будемо приймати їх на рахунок нашого благодійного фонду, який працює з 2022 року. Ці гроші будуть спрямовані на те, щоб поліпшити ситуацію в Україні", — зізнався Гераскевич.

Нагадаємо, представник Верховної Ради розповів про українського чемпіона, який після мобілізації був відправлений у штурмовики.

У Франції знову розкритикували Іллю Забарного та пояснили, чому українець не може пробитися в основу "ПСЖ".

спорт Монобанк Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
