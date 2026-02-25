У олімпійської чемпіонки Аліси Лю забрали золоту медаль

Аліса Лю із золотою медаллю. Фото: Reuters/Claudia Greco

Американська фігуристка Аліса Лю привернула особливу увагу одразу після перемоги на Олімпійських іграх 2026 року. Під час святкування тріумфу з її золотою медаллю стався несподіваний випадок.

Він міг виявитися неприємним, але фігуристка обіграла випадок жартома, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sportbible.

Золота медаль Аліси Лю від'єдналася від стрічки та впала на підлогу в момент, коли спортсменка раділа успіху. У результаті на поверхні нагороди з'явилися подряпини та вм'ятини, після чого організатори ухвалили рішення замінити медаль на нову.

Аліса Лю під час виступу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Як відреагувала Аліса Лю

Незважаючи на курйоз, спортсменка зберегла спокій. Пізніше їй видали нову медаль, оскільки регламент передбачає заміну пошкоджених олімпійських нагород. Інцидент не вплинув на підсумок змагань і статус чемпіонки. Аліса Лю впевнено стала тріумфаторкою турніру і регулярно зривала овації в Італії.

Аліса Лю в Італії. Фото: Reuters/Claudia Greco

"Я просто стрибала від щастя, і вона буквально відірвалася від стрічки. Вся подряпалася, з'явилися вм'ятини. Я навіть хотіла залишити саме цю, я до неї вже прив'язалася", — розповіла Лю.

