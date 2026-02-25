У олімпійської чемпіонки Аліси Лю забрали золоту медаль

Олімпійська чемпіонка Аліса Лю зламала медаль невдовзі після нагородження
Американська фігуристка Аліса Лю привернула особливу увагу одразу після перемоги на Олімпійських іграх 2026 року. Під час святкування тріумфу з її золотою медаллю стався несподіваний випадок.
Він міг виявитися неприємним, але фігуристка обіграла випадок жартома, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sportbible.
Золота медаль Аліси Лю від'єдналася від стрічки та впала на підлогу в момент, коли спортсменка раділа успіху. У результаті на поверхні нагороди з'явилися подряпини та вм'ятини, після чого організатори ухвалили рішення замінити медаль на нову.
Як відреагувала Аліса Лю
Незважаючи на курйоз, спортсменка зберегла спокій. Пізніше їй видали нову медаль, оскільки регламент передбачає заміну пошкоджених олімпійських нагород. Інцидент не вплинув на підсумок змагань і статус чемпіонки. Аліса Лю впевнено стала тріумфаторкою турніру і регулярно зривала овації в Італії.
"Я просто стрибала від щастя, і вона буквально відірвалася від стрічки. Вся подряпалася, з'явилися вм'ятини. Я навіть хотіла залишити саме цю, я до неї вже прив'язалася", — розповіла Лю.
