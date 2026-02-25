Олимпийскую чемпионку Алису Лю попросили сдать золотую медаль

Алиса Лю с золотой медалью. Фото: Reuters/Claudia Greco

Американская фигуристка Алиса Лю оказалась в центре внимания сразу после триумфа на Олимпийских играх 2026 года. Во время празднования победы произошел инцидент с ее золотой медалью.

Он мог оказаться неприятным, но фигуристка обыграла случай в шутку, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sportbible.

Реклама

Читайте также:

Золотая медаль Алисы Лю отсоединилась от ленты и упала на пол в момент, когда спортсменка радовалась успеху. В результате на поверхности награды появились царапины и вмятины, после чего организаторы приняли решение заменить медаль на новую.

Алиса Лю во время выступления. Фото: Reuters/Claudia Greco

Как отреагировала Алиса Лю

Несмотря на курьез, спортсменка сохранила спокойствие. Позже ей выдали новую медаль, так как регламент предусматривает замену поврежденных олимпийских наград. Инцидент не повлиял на итог соревнований и статус чемпионки. Алиса Лю уверенно стала триумфатором турнира и регулярно срывала овации в Италии.

Алиса Лю в Италии. Фото: Reuters/Claudia Greco

"Я просто прыгала от счастья, и она буквально оторвалась от ленты. Вся поцарапалась, появились вмятины. Я даже хотела оставить именно эту, я к ней уже привязалась", — рассказала Лю.

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко оказалась под шквалом критики из-за костюма во время выступлений.

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик получит возможность вернуться к тренировкам с лондонской командой.