Олимпийскую чемпионку Алису Лю попросили сдать золотую медаль

Олимпийской чемпионке пришлось сдать медаль из-за неприятного инцидента
Американская фигуристка Алиса Лю оказалась в центре внимания сразу после триумфа на Олимпийских играх 2026 года. Во время празднования победы произошел инцидент с ее золотой медалью.
Он мог оказаться неприятным, но фигуристка обыграла случай в шутку, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sportbible.
Золотая медаль Алисы Лю отсоединилась от ленты и упала на пол в момент, когда спортсменка радовалась успеху. В результате на поверхности награды появились царапины и вмятины, после чего организаторы приняли решение заменить медаль на новую.
Как отреагировала Алиса Лю
Несмотря на курьез, спортсменка сохранила спокойствие. Позже ей выдали новую медаль, так как регламент предусматривает замену поврежденных олимпийских наград. Инцидент не повлиял на итог соревнований и статус чемпионки. Алиса Лю уверенно стала триумфатором турнира и регулярно срывала овации в Италии.
"Я просто прыгала от счастья, и она буквально оторвалась от ленты. Вся поцарапалась, появились вмятины. Я даже хотела оставить именно эту, я к ней уже привязалась", — рассказала Лю.
Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко оказалась под шквалом критики из-за костюма во время выступлений.
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик получит возможность вернуться к тренировкам с лондонской командой.
Читайте Новини.LIVE!