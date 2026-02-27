Гераскевич назвал сумму донатов, которые получил после Олимпиады

Владислав Гераскевич получает один их чеков. Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav/

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, как распорядится средствами, которые ему пообещали украинские бизнесмены после его дисквалификации на Олимпиаде 2026 года.

Речь идет о сумме, сопоставимой с призовыми олимпийского чемпиона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир".

Владислав Гераскевич не считает возможным использовать деньги, которые ему направили в виде донатов, для личных целей. Все средства будут перечислены на счет его благотворительного фонда, который работает с 2022 года и уже реализовал ряд проектов помощи.

Владислав Гераскевич и его шлем. Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav/

Куда Гераскевич направит деньги

Участник Олимпиады-2026 уточнил, что средства направят на поддержку Украины и новые инициативы фонда. В планах спортсмена является помощь семьям погибших атлетов, чьи имена были размещены на его шлеме, а также обеспечение необходимыми ресурсами, включая материальную поддержку и оборудование.

"Я не считаю, что имею моральное право принимать эти средства на личные счета. Мы будем принимать их на счет нашего благотворительного фонда, который работает с 2022 года. Эти деньги будут направлены на то, чтобы улучшить ситуацию в Украине", — признался Гераскевич.

