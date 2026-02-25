Беленюк объяснил, какие проблему возникнут после инициативы Гераскевича

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Фото: Reuters/Alina Smutko

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал публичное заявление Владислава Гераскевича о необходимости пересмотра высшей государственной награды для одного из известных деятелей спорта.

Подобные вопросы находятся в плоскости закона и не могут решаться на уровне частных инициатив, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на слова Беленюка в интервью "Спорт-Экспресс".

Бывший спортсмен Жан Беленюк заявил, что процедура присвоения или лишения звания Героя Украины относится к компетенции главы государства и требует соблюдения установленного порядка. Он подчеркнул, что любые решения должны опираться на правовые основания и соответствовать действующему законодательству.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Вопрос ответственности публичных фигур

Беленюк также обратил внимание на роль общественного запроса в подобных ситуациях. По его мнению, в обществе могут возникать дискуссии относительно соответствия публичных лиц высокому государственному статусу, однако окончательное решение принимается исключительно в рамках предусмотренных норм.

"Вопрос присвоения или лишения звания Героя Украины относится к полномочиям Президента Украины. Когда в стране идет война, человек такого уровня должен четко выражать свою позицию, если он считает себя украинцем. В любом случае все подобные решения должны приниматься в соответствии с законодательством", — рассказал Беленюк.

