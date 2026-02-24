Сотни имен спортсменов, которые потеряли за четыре года войны

Легендарный шлем Владислава Гераскевича с изображениями погибших спортсменов. Фото: Reuters

Повномасштабная война так же кардинально изменила украинский спорт, как и жизнь всей страны. Тренировочные центры стали убежищами, зарубежные сборы обернулись срочной эвакуацией, а для многих атлетов стартовые номера сменились военной формой.

За эти четыре года украинское спортивное сообщество потеряло сотни людей. Среди них — чемпионы Европы, участники Олимпиад, юниоры, которым пророчили большое будущее. В Украине этих людей принято называть "Ангелы спорта" и сейчас таких более 800 человек, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Александр Пелешенко на Олимпийских играх. Фото: Reuters

Самые известные "Ангелы спорта"

Одним из самых болезненных ударов стала гибель Александра Пелешенко. Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, участник Олимпиады-2016, он был лицом этого вида спорта в Украине. В Рио-Де-Жанейро-2016 он стал четвертым — всего в шаге от олимпийского подиума.

После 24 февраля 2022 года Пелешенко стал в ряды ВСУ как настоящий патриот. Однако, в мае 2024 года стало известно, что он погиб во время выполнения боевого задания. Ему было 30 лет. Для тяжелой атлетики это была не просто потеря спортсмена — это была потеря лидера поколения.

Максим Галиничев. Фото: ukrinform.ua

Бокс за эти годы потерял многих представителей. Максим Галиничев - серебряный призер Юношеских Олимпийских игр-2018 — добровольно ушел на фронт и погиб в марте 2023 года на Луганщине. Ему было 22 года. Он только начинал взрослую карьеру, имел перспективу выступлений на крупных турнирах.

В бою с российскими оккупантами погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко. После начала вторжения он приостановил спортивную карьеру чтобы взять в руки оружие.

Среди первых громких новостей марта 2022 года стала гибель Максима Кагала, чемпиона мира по кикбоксингу ISKA. Боец подразделения "Азов" погиб во время обороны Мариуполя. Тогда страна еще только осознавала масштаб войны, и новости о смерти спортсменов звучали особенно остро. Кагал был не просто титулованным бойцом — он стал одним из символов сопротивления спортивной среды.

Война забрала и тех, кто только начинал путь в большом спорте. Легкоатлет Владимир Андрощук — чемпион Украины среди молодежи по десятиборью - погиб в январе 2023 года под Бахмутом. Ему было 22 года. Биатлонист Евгений Малышев, бывший член юниорской сборной Украины, погиб в марте 2022 года. Ему было 19 лет. В мирное время они бы готовились к международным стартам, а не к боевым выходам.

Упоминание о погибших

Память о погибших спортсменах вышла за пределы внутреннего спортивного сообщества. Во время Олимпийских игр-2026 скелетонист Владислав Гераскевич появился на старте со шлемом, на котором были нанесены имена украинских спортсменов, жизни которых унесла война.

Владислав Гераскевич со "шлемом памяти". Фото: Reuters

Перед началом соревнований он был отстранен за этот шлем. В Международном олимпийском кмитете считают, что ОИ — это праздник и на нем не нужно вспоминать мертвых. Эта история получила международную огласку и стала еще одним напоминанием: для Украины спорт и война уже давно не существуют отдельно.

Напомним, Виктор Цыганков стал лучшим игроком "Жироны" в матче против "Алавеса", в котором они с Владиславом Ванатом забили по голу.

Легенды бокса Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо согласовали условия реванша. Первый поединок выиграл американец.