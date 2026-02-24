Відео
Головна Спорт Втрати українського спорту за 4 роки війни — олімпійці, чемпіони та молодь

Втрати українського спорту за 4 роки війни — олімпійці, чемпіони та молодь

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 18:00
Український спорт у війні — імена, які ми втратили
Легендарний шолом Владислава Гераскевича із зображеннями загиблих спортсменів. Фото: Reuters

Повномасштабне вторгнення змінило український спорт так само, як і всю країну. Тренувальні бази перетворилися на укриття, міжнародні збори — на евакуацію. При цьому, частина спортсменів замість стартових номерів отримала військову форму.

За ці чотири роки українська спортивна спільнота втратила сотні людей. Серед них — чемпіони Європи, учасники Олімпіад, юніори, яким пророкували велике майбутнє. В Україні цих людей прийнято називати "Янголи спорту" і наразі таких понад 800 чоловік, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Александр Пелешенко
Олександр Пєлєшенко на Олімпійських іграх. Фото: Reuters

Найвідоміші "Янголи спорту"

Одним із найболючіших ударів стала загибель Олександра Пєлєшенка. Дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики, учасник Олімпіади-2016, він був обличчям цього виду спорту в Україні. В Ріо-Де-Жанейро-2016 він став четвертим — лише за крок до олімпійського подіуму.

Після 24 лютого 2022 року Пєлєшенко став до лав ЗСУ як справжній патріот. Однак, у травні 2024 року стало відомо, що він загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 30 років. Для важкої атлетики це була не просто втрата спортсмена — це була втрата лідера покоління.

Максим Галиничев
Максим Галінічев. Фото: ukrinform.ua

Бокс за ці роки втратив багатьох представників. Максим Галінічев — срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор-2018 — добровільно пішов на фронт і загинув у березні 2023 року на Луганщині. Йому було 22 роки. Він лише починав дорослу кар’єру, мав перспективу виступів на великих турнірах.

У бою з російськими окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко. Після початку вторгнення він призупинив спортивну кар'єру щоб взяти до рук зброю.

Серед перших гучних новин березня 2022 року стала загибель Максима Кагала, чемпіона світу з кікбоксингу ISKA. Боєць підрозділу "Азов" загинув під час оборони Маріуполя. Тоді країна ще лише усвідомлювала масштаб війни, і новини про смерть спортсменів звучали особливо гостро. Кагал був не просто титулованим бійцем — він став одним із символів спротиву спортивного середовища.

Війна забрала і тих, хто лише починав шлях у великому спорті. Легкоатлет Володимир Андрощук — чемпіон України серед молоді з десятиборства — загинув у січні 2023 року під Бахмутом. Йому було 22 роки. Біатлоніст Євген Малишев, колишній член юніорської збірної України, загинув у березні 2022 року. Йому було 19 років. У мирний час вони б готувалися до міжнародних стартів, а не до бойових виходів.

Згадка про загиблих

Пам’ять про загиблих спортсменів вийшла за межі внутрішньої спортивної спільноти. Під час Олімпійських ігор-2026 скелетоніст Владислав Гераскевич з’явився на старті зі шоломом, на якому були нанесені імена українських спортсменів, життя яких забрала війна.

Владислав Гераскевич на Олимпиаде
Владислав Гераскевич з "шоломом пам'яті". Фото: Reuters

Перед початком змагань його було відсторонено за цей шолом. В Міжнародному олімпійському кмітеті вважають, що ОІ — це свято і на ньому не потрібно згадувати мертвих. Ця історія набула міжнародного розголосу і стала ще одним нагадуванням: для України спорт і війна вже давно не існують окремо.

спортсмени загиблі Янголи спорту Владислав Гераскевич 4 роки війни
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
