Україна
Беленюк вступив у полеміку з Гераскевичем — про що йдеться

Беленюк вступив у полеміку з Гераскевичем — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 09:51
Беленюк прокоментував заклик Гераскевича щодо легенди спорту
Український скелетоніст Владислав Гераскевич. Фото: Reuters/Alina Smutko

Народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк відреагував на публічну позицію Владислава Гераскевича щодо можливого перегляду найвищої державної відзнаки для одного з відомих представників спорту.

Подібні питання перебувають у площині закону і не можуть вирішуватися на рівні приватних ініціатив, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на слова Беленюка в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Колишній спортсмен Жан Беленюк заявив, що процедура присвоєння або позбавлення звання Героя України належить до компетенції глави держави і вимагає дотримання встановленого порядку. Він наголосив, що будь-які рішення мають спиратися на правові підстави і відповідати чинному законодавству.

Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Питання відповідальності публічних фігур

Беленюк також звернув увагу на роль суспільного запиту в подібних ситуаціях. На його думку, у суспільстві можуть виникати дискусії щодо відповідності публічних осіб високому державному статусу, однак остаточне рішення ухвалюють виключно в межах передбачених норм.

"Питання присвоєння або позбавлення звання Героя України належить до повноважень Президента України. Коли в країні йде війна, людина такого рівня має чітко висловлювати свою позицію, якщо вона вважає себе українцем. У будь-якому разі всі подібні рішення мають ухвалюватися відповідно до законодавства", — розповів Беленюк.

спорт Жан Беленюк МОК Скелетон Владислав Гераскевич
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
