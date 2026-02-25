Беленюк прокоментував заклик Гераскевича щодо легенди спорту

Український скелетоніст Владислав Гераскевич. Фото: Reuters/Alina Smutko

Народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк відреагував на публічну позицію Владислава Гераскевича щодо можливого перегляду найвищої державної відзнаки для одного з відомих представників спорту.

Подібні питання перебувають у площині закону і не можуть вирішуватися на рівні приватних ініціатив, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на слова Беленюка в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Реклама

Читайте також:

Колишній спортсмен Жан Беленюк заявив, що процедура присвоєння або позбавлення звання Героя України належить до компетенції глави держави і вимагає дотримання встановленого порядку. Він наголосив, що будь-які рішення мають спиратися на правові підстави і відповідати чинному законодавству.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Питання відповідальності публічних фігур

Беленюк також звернув увагу на роль суспільного запиту в подібних ситуаціях. На його думку, у суспільстві можуть виникати дискусії щодо відповідності публічних осіб високому державному статусу, однак остаточне рішення ухвалюють виключно в межах передбачених норм.

"Питання присвоєння або позбавлення звання Героя України належить до повноважень Президента України. Коли в країні йде війна, людина такого рівня має чітко висловлювати свою позицію, якщо вона вважає себе українцем. У будь-якому разі всі подібні рішення мають ухвалюватися відповідно до законодавства", — розповів Беленюк.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може повернутися на поле або на початку наступного року, або раніше.

У світі боксу вже ведеться підготовка до реваншу, в якому візьмуть участь зірки Флойд Мейвезер та Менні Пак'яо.