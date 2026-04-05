Адвокаты Гераскевича готовят иск против МОК вне Лозанны

Дата публикации 5 апреля 2026 23:10
Гераскевич готовит новые иски против МОК
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Адвокат Евгений Пронин прокомментировал ситуацию вокруг дела скелетониста Владислава Гераскевича и возможного судебного процесса против МОК. Защита пока определяется относительно юрисдикции для подачи иска.

Об этом Пронин рассказал в комментарии главному редактору портала Новини.LIVE Елене Халик.

Гераскевич готовится к международным судам

По словам Пронина, юридическая позиция уже подготовлена, переведена и передана в работу. К процессу привлечены две европейские команды адвокатов, поскольку дело требует локального представительства.

"Мы сейчас определяемся относительно юрисдикции. Наша позиция готова, переведена и подана", — заявил Пронин.

Адвокат подчеркнул, что команда рассматривает вариант подачи иска вне спортивного арбитража в Лозанне. Окончательное решение по суду пока не объявляется, но это может удивить МОК.

"Мы планируем начать процесс в суде, который не зависит от этой страны", — добавил адвокат.

Владислав Гераскевич на Олимпиаде перед тренировкой. Фото: Reuters

На что Гераскевич тратит подаренные деньги

Пронин сообщил, что Гераскевич сейчас большую часть времени находится в Украине после возвращения из Европы, где тренировался ранее из-за наличия необходимых условий. При этом в межсезонье спортсмен активно занимается общественной деятельностью.

По словам адвоката, в 2022 году скелетонист создал благотворительный фонд, через который направляет все средства, подаренные после скандала на Олимпиаде. Среди реализованных инициатив - передача генератора для спортивной школы в Черкассах и проведение благотворительных мероприятий.

"Он вернулся жить в Украину, сейчас находится здесь и занимается общественной деятельностью", — отметил Пронин.

Кроме этого, спортсмен участвует в международных событиях. На этой неделе Владислав выступил в Нью-Йорке по приглашению ООН и в ближайшее время планирует визит в Европейский парламент.

Ожидается, что в ближайшее время Гераскевич прибудет в Киев, после чего начнет подготовку к новому сезону.

На Олимпийских играх ситуация вокруг Гераскевича получила огласку после его публичной позиции. Спортсмен открыто высказался о войне и планировал использовать символический элемент с чествованием погибших украинцев, что противоречило регламенту МОК. В результате возник конфликт с международными структурами, который привел к дисквалификации спортсмена.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
