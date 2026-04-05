Джошуа признал превосходство Усика над ним

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал совместные тренировки с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Экс-чемпион признал, что сейчас украинец превосходит его по уровню.

Джошуа заявил, что после двух очных поражений от Усика он переосмыслил подход к соперничеству и согласился на совместную работу в зале. Он считает, что тренировки вместе позволяют обоим боксерам прогрессировать без прямой конкуренции.

"Было бы глупо говорить, что я лучше него. Сейчас он лучше меня, надо отдать ему должное", — заявил Джошуа.

Британец подчеркнул, что несмотря на статус соперников, они решили сосредоточиться на развитии и обмене опытом. По его словам, в зале они не конкурируют напрямую, но поддерживают друг друга через рабочую атмосферу.

"Мы просто решили вкладывать энергию в тренировки и помогать друг другу в зале", — добавил Джошуа.

Джошуа также пояснил, что даже во время тренировок боксеры работают отдельно, не выполняя упражнений одновременно. В то же время присутствие двух топовых спортсменов в зале создает дополнительную мотивацию и повышает интенсивность.

Усик остается непобежденным чемпионом мира в супертяжелом весе и владеет титулами WBC, WBA и IBF. Джошуа дважды уступал украинцу в титульных поединках, но не исключает возможности реванша в будущем.

Усик 23 мая проведет бой с топовым нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Бой Джошуа планируется летом.

