Головна Спорт Всі легіонери Кривбасу почали шукати нові клуби

Всі легіонери Кривбасу почали шукати нові клуби

Дата публікації: 5 квітня 2026 21:31
У Кривбасі фінансові проблеми, легіонери шукають нові клуби
Гравці Кривбасу перед матчем з ЛНЗ. Фото: "Кривбас"

У "Кривбасі" гравців поінформували про фінансовий стан клубу, що може вплинути на результати команди в останніх матчах. Частина легіонерів уже розглядає варіанти продовження кар’єри в інших клубах.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

Патрик Ван Леувен
Головний тренер "Кривбасу" Патрік Ван Леувен. Фото: "Кривбас"

"Кривбас" демотивував гравців

Джерело заявило, що поразка "Кривбасу" від ЛНЗ в 22-му турі УПЛ з рахунком 0:3 сталася через фінансовий стан клубу.

За наявною інформацією, іноземні футболісти активізували пошук нових команд на тлі невизначеності щодо майбутнього "Кривбасу". Йдеться про потенційні переходи як у межах Української Прем’єр-ліги, так і за кордоном.

Серед клубів УПЛ уже є конкретний інтерес до окремих гравців. Зокрема, ЛНЗ розглядає можливість підписання захисника Івана Дібанго та півзахисника Андрусва Араухо. Також інтерес до Глейкера Мендоси раніше проявляв "Металіст 1925", який стежить за ситуацією навколо футболіста.

Читайте також:

"Можливо, це і є причиною невдалої гри в останніх матчах", — зазначається у повідомленні.

Ситуація в клубі залишається невизначеною напередодні завершення сезону. На цьому тлі результати команди можуть залежати не лише від спортивної форми, а й від загального стану справ у клубі.

Подальші перспективи "Кривбасу" на наступний сезон наразі залишаються відкритими. Клуб може повернутись до вихованців академії.

Як стало відомо з публікації порталу Новини.LIVE, в матчі "Динамо" — "Карпати" стався скандал, оскільки суддя міг несправедливо не зарахувати гол киян.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що Мірчу Луческу ввели  у штучну кому.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
