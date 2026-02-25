Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Кривбас переживає фінансову скруту через рішення спонсора — що відомо

Кривбас переживає фінансову скруту через рішення спонсора — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 18:37
У Кривбасі скоротили фінансування від головного спонсора
Патрік Ван Леувен та Максим Задерака. Фото: "Кривбас"

Фінансова модель криворізького "Кривбасу" зазнала змін у поточному сезоні. Клуб функціонує в режимі обмеженого бюджету.

Про це повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольоту", передає портал Новини.LIVE.

Клуб працює в умовах скорочених витрат

За інформацією джерел, генеральний спонсор суттєво зменшив фінансування. Хто цей спонсон не уточнюється, але головним спонсором завжди була компанія "Рудомайн", яка належить власнику клубу Констянтину Караманіцу.

Наразі клуб змушений оптимізувати витрати та балансувати бюджет, а в окремі періоди ситуація наближається до ризику системних затримок виплат. Йдеться не про офіційне підтвердження фінансових проблем, а про зміну структури надходжень.

Водночас зазначається, що "Кривбас" продовжує самостійно заробляти кошти за рахунок трансферної діяльності та комерційних угод. Це дозволяє клубу підтримувати участь в еліті українського футболу та виконувати базові зобов’язання. Взимку, клуб отримав 2 млн євро від ЛНЗ за Єгора Твердохліба і Артура Микитишина.

Джерело зазначило, що порушення стабільності фінансування може мати довгострокові наслідки. Зменшення інвестицій впливає на кадрову політику, трансферні можливості та інфраструктурні проєкти. У випадку затримок виплат це також створює додатковий психологічний тиск на команду.

Кривий Ріг футбол УПЛ Кривбасс Патрік ван Леувен
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
