У Кривбасі скоротили фінансування від головного спонсора

Фінансова модель криворізького "Кривбасу" зазнала змін у поточному сезоні. Клуб функціонує в режимі обмеженого бюджету.

Клуб працює в умовах скорочених витрат

За інформацією джерел, генеральний спонсор суттєво зменшив фінансування. Хто цей спонсон не уточнюється, але головним спонсором завжди була компанія "Рудомайн", яка належить власнику клубу Констянтину Караманіцу.

Наразі клуб змушений оптимізувати витрати та балансувати бюджет, а в окремі періоди ситуація наближається до ризику системних затримок виплат. Йдеться не про офіційне підтвердження фінансових проблем, а про зміну структури надходжень.

Водночас зазначається, що "Кривбас" продовжує самостійно заробляти кошти за рахунок трансферної діяльності та комерційних угод. Це дозволяє клубу підтримувати участь в еліті українського футболу та виконувати базові зобов’язання. Взимку, клуб отримав 2 млн євро від ЛНЗ за Єгора Твердохліба і Артура Микитишина.

Джерело зазначило, що порушення стабільності фінансування може мати довгострокові наслідки. Зменшення інвестицій впливає на кадрову політику, трансферні можливості та інфраструктурні проєкти. У випадку затримок виплат це також створює додатковий психологічний тиск на команду.

