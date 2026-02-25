Финансирование Кривбасса сократили — детали

Патрик Ван Леувен и Максим Задерака. Фото: "Кривбасс"

Финансирование "Кривбасса" сократилось на фоне изменений в поддержке со стороны генерального спонсора. Клуб продолжает выступления в УПЛ, однако действует в условиях жесткой экономии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета", передает портал Новини.LIVE.

Игроки "Кривбасса" после матча с "Металлистом 1925". Фото: "Кривбасс"

Клуб работает в условиях сокращенных расходов

По информации источников, генеральный спонсор существенно уменьшил финансирование. Кто этот спонсон не уточняется, но главным спонсором всегда была компания "Рудомайн", которая принадлежит владельцу клуба Константину Караманицу.

Сейчас клуб вынужден оптимизировать расходы и балансировать бюджет, а в отдельные периоды ситуация приближается к риску системных задержек выплат. Речь идет не об официальном подтверждении финансовых проблем, а об изменении структуры поступлений.

В то же время отмечается, что "Кривбасс" продолжает самостоятельно зарабатывать средства за счет трансферной деятельности и коммерческих сделок. Это позволяет клубу поддерживать участие в элите украинского футбола и выполнять базовые обязательства. Зимой, клуб получил 2 млн евро от ЛНЗ за Егора Твердохлеба и Артура Микитишина.

Источник отметил, что нарушение стабильности финансирования может иметь долгосрочные последствия. Уменьшение инвестиций влияет на кадровую политику, трансферные возможности и инфраструктурные проекты. В случае задержек выплат это также создает дополнительное психологическое давление на команду.

