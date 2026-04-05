Все легионеры Кривбасса начали искать новые клубы

Все легионеры Кривбасса начали искать новые клубы

Дата публикации 5 апреля 2026 21:31
В Кривбассе финансовые проблемы, легионеры ищут новые клубы
Игроки Кривбасса перед матчем с ЛНЗ. Фото: "Кривбасс"

В "Кривбассе" игроков проинформировали о финансовом состоянии клуба, что может повлиять на результаты команды в последних матчах. Часть легионеров уже рассматривает варианты продолжения карьеры в других клубах.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Патрик Ван Леувен
Главный тренер "Кривбасса" Патрик Ван Леувен. Фото: "Кривбасс"

"Кривбасс" демотивировал игроков

Источник заявил, что поражение "Кривбасса" от ЛНЗ в 22-м туре УПЛ со счетом 0:3 произошло из-за финансового состояния клуба.

По имеющейся информации, иностранные футболисты активизировали поиск новых команд на фоне неопределенности относительно будущего "Кривбасса". Речь идет о потенциальных переходах как в пределах Украинской Премьер-лиги, так и за рубежом.

Среди клубов УПЛ уже есть конкретный интерес к отдельным игрокам. В частности, ЛНЗ рассматривает возможность подписания защитника Ивана Дибанго и полузащитника Андрусва Араухо. Также интерес к Глейкеру Мендосе ранее проявлял "Металлист 1925", который следит за ситуацией вокруг футболиста.

"Возможно, это и является причиной неудачной игры в последних матчах", — отмечается в сообщении.

Ситуация в клубе остается неопределенной накануне завершения сезона. На этом фоне результаты команды могут зависеть не только от спортивной формы, но и от общего состояния дел в клубе.

Дальнейшие перспективы "Кривбасса" на следующий сезон пока остаются открытыми. Клуб может вернуться к воспитанникам академии.

футбол УПЛ Кривбасс
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
