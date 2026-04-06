Ливерпуль может оставить Арне Слота, но тренер хочет уйти

Будущее главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота остается неизвестным. Английский клуб готов предоставить наставнику еще один шанс. Специалист должен выполнить всего одно условие.

Однако сам Арне Слот пока не дает однозначный ответ на это предложение, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Indykaila News.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот может продолжить работу с командой несмотря на неубедительные выступления в сезоне 2025/26. После 31 матча "красные" занимают только 5 место в турнирной таблице, что оставляет команду без Лиги чемпионов на следующий сезон. Однако даже в таком случае нынешний тренер может сохранить работу в "Ливерпуле".

Условие сохранения работы для Арне Слота

Согласно предложению руководства клуба, тренер должен вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов. Уже в четвертьфинале турнира "Ливерпуль" встретится с французским "ПСЖ". Первый поединок состоится во Франции и пройдет в среду, 8 апреля.

Однако сам Арне Слот не уверен, что хочет работать в команде и в будущем. Он возглавил "Ливерпуль" в мае 2024 года в качестве победителя чемпионата Нидерландов с "Фейеноордом". Слот привел "красных" к победе в чемпионате Англии сезона 2024/2025, однако после этого результаты команды ухудшились.

Напомним, криворожский "Кривбасс" может столкнуться с отъездом всех легионеров команды из-за проблем в клубе.

Ранее портал Новини.LIVE писал о похвале Энтони Джошуа в адрес чемпиона мира по боксу Александра Усика.