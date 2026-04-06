Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ливерпуль неожиданно собрался оставить Арне Слота

Ливерпуль неожиданно собрался оставить Арне Слота

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 14:33
Ливерпуль может оставить Арне Слота, но тренер хочет уйти
Арне Слот во время матча. Фото: Reuters/Phil Noble

Будущее главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота остается неизвестным. Английский клуб готов предоставить наставнику еще один шанс. Специалист должен выполнить всего одно условие. 

Однако сам Арне Слот пока не дает однозначный ответ на это предложение, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Indykaila News

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот может продолжить работу с командой несмотря на неубедительные выступления в сезоне 2025/26. После 31 матча "красные" занимают только 5 место в турнирной таблице, что оставляет команду без Лиги чемпионов на следующий сезон. Однако даже в таком случае нынешний тренер может сохранить работу в "Ливерпуле". 

Арне Слот
Арне Слот и Жереми Фримпонг. Фото: Reuters/Phil Noble

Условие сохранения работы для Арне Слота 

Согласно предложению руководства клуба, тренер должен вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов. Уже в четвертьфинале турнира "Ливерпуль" встретится с французским "ПСЖ". Первый поединок состоится во Франции и пройдет в среду, 8 апреля. 

Однако сам Арне Слот не уверен, что хочет работать в команде и в будущем. Он возглавил "Ливерпуль" в мае 2024 года в качестве победителя чемпионата Нидерландов с "Фейеноордом". Слот привел "красных" к победе в чемпионате Англии сезона 2024/2025, однако после этого результаты команды ухудшились. 

спорт футбол Ливерпуль тренер Арне Слот
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации