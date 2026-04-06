В Реале решили, что делать с Альваро Арбелоа

Альваро Арбелоа во время матча. Фото: Reuters/Nacho Doce

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа покинет свой пост. Ему позволят проработать с командой до конца сезона 2025/26. После этого молодой наставник уйдет в отставку.

Существует только одно условие, при котором Арбелоа сможет продолжить работу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Альваро Арбелоа возглавил мадридский "Реал" посреди сезона 2025/26. На этом посту он заменил Хаби Алонсо, работа которого не устроило руководство "королевского клуба". Президент "бланкос" Флорентино Перес не оглашал сроков работы в команде молодого специалиста.

Альваро Арбелоа и Тьяго Питарч. Фото: Reuters/Thiago Pitarch

Арбелоа уйдет в конце сезона

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги "Реал" проиграл "Мальорке" со счетом 2:1. "Барселона" воспользовалась возможностью, победила "Атлетико" и увеличила отрыв от "бланкос" до 7 очков. После этого стало известно, что Альваро Арбелоа не продолжит работу с "Реалом" после нынешнего сезона. Главным претендентом на этот пост остается немец Юрген Клопп.

Существует только один исход, при котором Альваро Арбелоа продолжит работать с "Реалом". Для этого мадридская команда должна победить в Лиге чемпионов. Именно под руководством Арбелоа "бланкос" победили "Манчестер Сити" и вышли в четвертьфинал турнира. Уже во вторник, 7 апреля, они сыграют домашний поединок с "Баварией".

Читайте также:

Напомним, портал Новини.LIVE писал о серезных кадровых проблемах в футбольном клубе "Кривбасс", который может остаться без легионеров.

Также Новини.LIVE сообщали об иске скелетониста Владислава Гераскевича, который судится с МОК после скандала на Олимпиаде-2026.