Реал мог допустить серьезную ошибку в лечении Мбаппе

Килиан Мбаппе на скамейке запасных.

Журналист Даниэль Риоло заявил о возможной ошибке "Реала" в ситуации с травмой Килиана Мбаппе. Ранее французский форвард прошел дополнительное обследование в Париже. Оно касалось повреждения колена левой ноги.

Позже сам игрок сообщил о полном восстановлении, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Get French Football News.

Читайте также:

В Мадриде могли неправильно оценить состояние футболиста. Даниэль Риоло отметил, что Килиан Мбаппе был недоволен медицинскими решениями клуба. В результате игрок обратился к одному из ведущих специалистов во Франции. Там, по его данным, пришли к другим выводам относительно травмы.

Возникли вопросы к медштабу "Реала"

Риоло также связал этот эпизод с изменениями в медицинском штабе мадридского "Реала". По его информации, перестановки могли быть вызваны серией травм в команде. При этом он подчеркнул, что ситуация с Мбаппе могла сыграть ключевую роль. В экспертной среде обсуждается вероятность серьезной диагностической ошибки.

Килиан Мбаппе работает с мячом.

Несмотря на это, сам Мбаппе уже заявил о восстановлении и готовности вернуться к игре. Сообщается, что ранее он продолжал тренироваться и даже выходил на поле, испытывая дискомфорт. В итоге игрок прошел дополнительное обследование, после которого получил положительное заключение.

