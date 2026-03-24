Реал міг припуститися серйозної помилки в лікуванні Мбаппе

Реал міг припуститися серйозної помилки в лікуванні Мбаппе

Дата публікації: 24 березня 2026 16:37
Кіліан Мбаппе на лавці запасних. Фото: Reuters/Jon Nazca

Журналіст Даніель Ріоло заявив про можливу помилку "Реала" в ситуації з травмою Кіліана Мбаппе. Раніше французький форвард пройшов додаткове обстеження в Парижі. Воно стосувалося пошкодження коліна лівої ноги.

Пізніше сам гравець повідомив про повне відновлення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Get French Football News.

У Мадриді могли неправильно оцінити стан футболіста. Даніель Ріоло зазначив, що Кіліан Мбаппе був незадоволений медичними рішеннями клубу. У результаті гравець звернувся до одного з провідних фахівців у Франції. Там, за його даними, дійшли інших висновків щодо травми.

Виникли питання до медштабу "Реала"

Ріоло також пов'язав цей епізод зі змінами в медичному штабі мадридського "Реала". За його інформацією, перестановки могли бути викликані серією травм у команді. При цьому він наголосив, що ситуація з Мбаппе могла зіграти ключову роль. В експертному середовищі обговорюється ймовірність серйозної діагностичної помилки.

Килиан Мбаппе во время матча против Манчестер Сити 17 марта 2026 года
Кіліан Мбаппе працює з м'ячем. Фото: Reuters/Scott Heppell

Незважаючи на це, сам Мбаппе вже заявив про відновлення та готовність повернутися до гри. Повідомляється, що раніше він продовжував тренуватися і навіть виходив на поле, відчуваючи дискомфорт. У підсумку гравець пройшов додаткове обстеження, після якого отримав позитивний висновок.

спорт футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Збірна Франції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
