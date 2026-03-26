Родри прокомментировал слухи о трансфере в мадридский Реал

Родри в окружении игроков "Реала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Лидер сборной Испании Родри может стать новым звездным трансфером мадридского "Реала". Испанский клуб уже несколько лет следит за прогрессом игрока. "Бланкос" могли подписать хавбека еще год назад, если бы не травма, которая надолго выбила футболиста из строя.

Сам Родри не стал опровергать возможность трансфера в "Реал", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал свое возможное будущее и не исключил возвращение в чемпионат Испании. Игрок признался, что рассматривает вариант продолжения карьеры в Ла Лиге. Он допустил переход в мадридский "Реал", несмотря на прошлое в "Атлетико".

Родри выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года и является ключевым игроком команды. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. При этом 29-летний футболист отметил, что в определенный момент он обсудит свое будущее с руководством клуба.

Родри и трансфер в "Реал"

Игрок подчеркнул, что не видит проблемы в возможном переходе в "королевский клуб", несмотря на опыт выступлений за "Атлетико". Подобные переходы уже происходили в футболе, и статус клуба может играть решающую роль при выборе. Также Родри отметил, что слышал об интересе со стороны "Реала", но не владеет деталями возможных переговоров.

Родри (слева) с Кубком английской лиги. Фото: Reuters/David Klein

Родри добавил, что с уважением относится к Винисиусу Жуниору и не придает значения попыткам противопоставить их друг другу после вручения "Золотого мяча". По его словам, решение о награде принимается независимыми структурами, и он ценит вклад бразильца в успехи клуба в 2024 году.

