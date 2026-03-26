Родрі прокоментував чутки про трансфер до мадридського Реалу

Дата публікації: 26 березня 2026 13:16
Родрі в оточенні гравців "Реала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Лідер збірної Іспанії Родрі може стати новим зірковим трансфером мадридського "Реала". Іспанський клуб уже кілька років стежить за прогресом гравця. "Бланкос" могли підписати хавбека ще рік тому, якби не травма, яка надовго вибила футболіста з ладу.

Сам Родрі не став спростовувати можливість трансферу до "Реалу", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі прокоментував своє можливе майбутнє та не виключив повернення до чемпіонату Іспанії. Гравець зізнався, що розглядає варіант продовження кар'єри у Ла-Лізі. Він допустив перехід у мадридський "Реал" попри минуле в "Атлетіко" .

Родрі виступає за "Манчестер Сіті" з 2019 року та є ключовим гравцем команди. Його контракт з англійським клубом розрахований до літа 2027 року. При цьому 29-річний футболіст зазначив, що певного моменту він обговорить своє майбутнє з керівництвом клубу.

Родрі та трансфер у "Реал"

Гравець наголосив, що не бачить проблеми у можливому переході до "королівський клуб" попри досвід виступів за "Атлетіко". Подібні переходи вже відбувалися у футболі, і статус клубу може відігравати вирішальну роль у виборі. Також Родрі зазначив, що чув про інтерес з боку "Реала", але не володіє деталями можливих переговорів.

Родрі додав, що з повагою ставиться до Вінісіуса Жуніора і не надає значення спробам протиставити їх один одному після вручення "Золотого м'яча". За його словами, рішення про нагороду приймають незалежні структури, і він цінує внесок бразильця в успіхи клубу в 2024 році.

Нагадаємо, українські вболівальники будуть змушені заплатити за перегляд матчу відбору на ЧС-2026 за участю збірних України та Швеції.

А захисник "ПСЖ" та "синьо-жовтих" Ілля Забарний розповів, у якому стані його партнери по команді підійшли до гри проти шведів.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Манчестер Сіті Родрі
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
