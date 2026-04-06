Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Реалі визначилися з майбутнім тренера Альваро Арбелоа

У Реалі визначилися з майбутнім тренера Альваро Арбелоа

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 12:19
У Реалі вирішили, що робити з Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа під час матчу. Фото: Reuters/Nacho Doce

Головний тренер мадридського "Реала" Альваро Арбелоа залишить свою посаду. Йому дозволять пропрацювати з командою до кінця сезону 2025/26. Після цього молодий наставник піде у відставку.

Існує тільки одна умова, за якої Арбелоа зможе продовжити роботу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Альваро Арбелоа очолив мадридський "Реал" посеред сезону 2025/26. На цій посаді він замінив Хабі Алонсо, робота якого не влаштувала керівництво "королівського клубу". Президент "бланкос" Флорентіно Перес не оголошував термінів роботи в команді молодого фахівця.

Альваро Арбелоа і Тьяго Пітарч. Фото: Reuters/Thiago Pitarch
Альваро Арбелоа і Тьяго Пітарч. Фото: Reuters/Thiago Pitarch

Арбелоа піде наприкінці сезону

У рамках 30-го туру іспанської Ла-Ліги "Реал" програв "Мальорці" з рахунком 2:1. "Барселона" скористалася можливістю, перемогла "Атлетіко" та збільшила відрив від "бланкос" до 7 очок. Після цього стало відомо, що Альваро Арбелоа не продовжить роботу з "Реалом" після нинішнього сезону. Головним претендентом на цей пост залишається німець Юрген Клопп.

Існує тільки один результат, за якого Альваро Арбелоа продовжить працювати з "Реалом". Для цього мадридська команда повинна перемогти в Лізі чемпіонів. Саме під керівництвом Арбелоа "бланкос" перемогли "Манчестер Сіті" та вийшли до чвертьфіналу турніру. Уже у вівторок, 7 квітня, вони зіграють домашній поєдинок із "Баварією".

Нагадаємо, портал Новини.LIVE писав про серйозні кадрові проблеми у футбольному клубі "Кривбас", який може залишитися без легіонерів.

Також Новини.LIVE повідомляли про позов скелетоніста Владислава Гераскевича, який судиться з МОК після скандалу на Олімпіаді-2026.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Реал Мадрид тренер Альваро Арбелоа
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації