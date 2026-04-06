У Реалі вирішили, що робити з Альваро Арбелоа

Альваро Арбелоа під час матчу.

Головний тренер мадридського "Реала" Альваро Арбелоа залишить свою посаду. Йому дозволять пропрацювати з командою до кінця сезону 2025/26. Після цього молодий наставник піде у відставку.

Існує тільки одна умова, за якої Арбелоа зможе продовжити роботу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Альваро Арбелоа очолив мадридський "Реал" посеред сезону 2025/26. На цій посаді він замінив Хабі Алонсо, робота якого не влаштувала керівництво "королівського клубу". Президент "бланкос" Флорентіно Перес не оголошував термінів роботи в команді молодого фахівця.

У рамках 30-го туру іспанської Ла-Ліги "Реал" програв "Мальорці" з рахунком 2:1. "Барселона" скористалася можливістю, перемогла "Атлетіко" та збільшила відрив від "бланкос" до 7 очок. Після цього стало відомо, що Альваро Арбелоа не продовжить роботу з "Реалом" після нинішнього сезону. Головним претендентом на цей пост залишається німець Юрген Клопп.

Існує тільки один результат, за якого Альваро Арбелоа продовжить працювати з "Реалом". Для цього мадридська команда повинна перемогти в Лізі чемпіонів. Саме під керівництвом Арбелоа "бланкос" перемогли "Манчестер Сіті" та вийшли до чвертьфіналу турніру. Уже у вівторок, 7 квітня, вони зіграють домашній поєдинок із "Баварією".

