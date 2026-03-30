Агент Салаха ведет переговоры о переходе в команду Месси

Мохамед Салах празднует гол.

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах официально объявил о смене клуба будущим летом. Однако до сих пор не известно, где ветеран продолжит карьеру. Одним из клубов, которые проявляют интерес, оказался гранда из США.

Слухи настойчиво связывают Салах с "Интером" из Майами, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Скауты "Ливерпуля" уже начали искать потенциальную замену для Мохамеда Салаха, который 9 лет был ударным форвардом команды. Название клуба, который оформит трансфер 33-летнего Мохамеда Салаха на правах свободного агента, тоже пока не известно. Однако ветерана сватают как минимум в три команды из двух разных стран.

Мохамед Салах работает с мячом.

Салах и "Интер": правда и вымысел

Британская пресса настойчиво приписывает интерес к египтянину со стороны клуба, которым владеет Дэвид Бекхэм. Однако "Интер" из Майами официально не интересовался Салахом. Несмотря на это, многие представители СМИ пишут о будущем трансфере как о практически свершившемся факте. Эту информацию опровергает только инсайдер Фабрицио Романо, который пишет, что ему ничего не известно о такой сделке.

В сезоне 2025/2026 Мохамед Салах сыграл за "Ливерпуль" 34 поединка, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач. В общей сложности с 2017 года египтянин провел за "красных" 435 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 255 точных ударов и сделал 122 ассиста.

