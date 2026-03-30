Агент Салаха веде переговори про перехід у команду Мессі

Агент Салаха веде переговори про перехід у команду Мессі

Дата публікації: 30 березня 2026 11:38
Мохамед Салах святкує гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Єгипетський форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах офіційно оголосив про зміну клубу наступного літа. Однак досі не відомо, де ветеран продовжить кар'єру. Одним із клубів, які виявляють інтерес, виявився гранд зі США.

Чутки наполегливо пов'язують Салаха з "Інтером" із Майамі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Daily Mail.

Скаути "Ліверпуля" вже почали шукати потенційну заміну для Мохамеда Салаха, який 9 років був ударним форвардом команди. Назва клубу, який оформить трансфер 33-річного Мохамеда Салаха на правах вільного агента, теж поки не відома. Однак ветерана сватають щонайменше у три команди з двох різних країн.

Мохамед Салах в атаке матча за английский "Ливерпуль"
Мохамед Салах працює з м'ячем. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Салах та "Інтер": правда та вигадка

Британська преса наполегливо приписує інтерес до єгиптянина з боку клубу, яким володіє Девід Бекхем. Однак "Інтер" із Маямі офіційно не цікавився Салахом. Незважаючи на це, багато представників ЗМІ пишуть про майбутній трансфер як про практично доконаний факт. Цю інформацію спростовує тільки інсайдер Фабріціо Романо, який пише, що йому нічого не відомо про таку угоду.

У сезоні 2025/2026 Мохамед Салах зіграв за "Ліверпуль" 34 поєдинки, в яких забив 10 м'ячів та зробив 9 результативних передач. Загалом із 2017 року єгиптянин провів за "червоних" 435 матчів у всіх турнірах, записав на свій рахунок 255 точних ударів та зробив 122 асисти.

Читайте також:

Портал Новини.LIVE нагадує, що українські вболівальники зможуть у прямому ефірі побачити поєдинок збірної України проти національної команди Албанії.

Також Новини.LIVE писали, що дружина Олександра Зінченка та відома журналістка Влада Седан знайшла новий спосіб, щоб здивувати вболівальників.

спорт футбол Футбол трансфери Ліверпуль Мохамед Салах Інтер Маямі
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
