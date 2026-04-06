Головна Спорт Відомому українському спортсмену повернули олімпійську медаль

Дата публікації: 6 квітня 2026 16:42
Каратисту Горуні повернули продану олімпійську медаль
Станіслав Горуна з олімпійською медаллю. Фото: Getty Images

Український каратист Станіслав Горуна знову став володарем медалі Олімпійських ігор. Він здобув нагороду на ОІ-2020, які відбулися в Токіо 2021 року. Тоді спортсмен став володарем "бронзи".

Через кілька років Горуна добровільно продав медаль, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на NHK.

Хто такий Станіслав Горуна

Львівський спортсмен, який з дитинства займався тхеквондо, але пізніше перейшов у карате. Майстер спорту України ставав призером чемпіонату світу та Всесвітніх ігор, перемагав у Європейських іграх. На Літній Олімпіаді-2020 дійшов до півфіналу і став володарем бронзової медалі в куміте (категорія до 75 кг).

Історія нагороди Горуни

Спортсмен залишився в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. За кілька місяців він виставив на аукціон свою медаль, за яку вдалося отримати трохи більше 20 тисяч доларів.

Усі кошти від продажу нагороди спортсмен витратив на донат силам оборони України, а також на гуманітарні потреби. Покупцем виявився японський колекціонер, який є великим шанувальником карате.

Спочатку новий володар медалі збирався повернути її Станіславу Горуні відразу після закінчення війни в Україні. Але у зв'язку з тим, що вона затягнулася на роки, покупець вирішив передати її спортсмену зараз як жест моральної підтримки.

спорт Олімпійські ігри Станіслав Горуна карате Збірна України з карате
Володимир Соборний - Редактор
Володимир Соборний
