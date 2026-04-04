Українець став першим іноземцем, який провів тренування для збірної Японії

Станіслав Горуна. Фото: Adidas

Призер Олімпійських ігор Станіслав Горуна став першим іноземцем, який провів тренування для національної збірної Японії з карате в розділі куміте. Українець провів заняття 3 квітня на запрошення Японської федерації карате.

Станіслав Горуна проводит тренування для збірної Японії з карате. Фото: УФК

Горуна провів тренування на батьківщині карате

Горуна працював із національною командою Японії на батьківщині карате, де подібні випадки раніше не фіксувалися. У федерації підкреслили, що це перший випадок, коли іноземний спеціаліст отримав можливість тренувати японських каратистів на рівні збірної.

Президент Японської федерації карате Йошіхіро Сасакава у листі-подяці відзначив внесок українця у тренувальний процес.

"Видатні навички та великий досвід дали нашим спортсменам цінну інформацію й натхнення", — зазначив Сасакава.

Горуна є бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо в 2021 році та багаторічним капітаном збірної України. Його виступи на міжнародному рівні включають медалі чемпіонатів світу та Європи, а також перемоги на етапах Прем’єр-ліги Karate 1.

Окрім тренерської роботи, під час візиту до Японії спортсмен має повернути свою олімпійську медаль. На початку повномасштабного вторгнення він продав бронзову медаль за 20 500 доларів на благодійному аукціоні для допомоги українським військовим.

Покупець вирішив повернути медаль спортсмену, і передача нагороди має відбутися під час перебування Горуні в Японії. Таким чином олімпійська медаль знову опиниться в Україні після кількарічної перерви.

Зазначимо, що японська школа карате традиційно не залучає іноземних тренерів до підготовки національної команди.

