Главная Спорт Горуна стал первым иностранцем, который провел тренировку сборной Японии

Горуна стал первым иностранцем, который провел тренировку сборной Японии

Дата публикации 4 апреля 2026 11:49
Украинец стал первым иностранцем, который провел тренировку для сборной Японии
Станислав Горуна. Фото: Adidas

Призер Олимпийских игр Станислав Горуна стал первым иностранцем, который провел тренировку для национальной сборной Японии по каратэ в разделе кумитэ. Украинец провел занятия 3 апреля по приглашению Японской федерации каратэ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.

Станислав Горуна проводит тренировки для сборной Японии по каратэ, 3 апреля 2026 года
Станислав Горуна проводит тренировку для сборной Японии по каратэ. Фото: УФК

Горуна провел тренировку на родине каратэ

Горуна работал с национальной командой Японии на родине каратэ, где подобные случаи ранее не фиксировались. В федерации подчеркнули, что это первый случай, когда иностранный специалист получил возможность тренировать японских каратистов на уровне сборной.

Президент Японской федерации каратэ Йошихиро Сасакава в благодарственном письме отметил вклад украинца в тренировочный процесс.

"Выдающиеся навыки и большой опыт дали нашим спортсменам ценную информацию и вдохновение", — отметил Сасакава.

Горуна является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в 2021 году и многолетним капитаном сборной Украины. Его выступления на международном уровне включают медали чемпионатов мира и Европы, а также победы на этапах Премьер-лиги Karate 1.

Кроме тренерской работы, во время визита в Японию спортсмен должен вернуть свою олимпийскую медаль. В начале полномасштабного вторжения он продал бронзовую медаль за 20 500 долларов на благотворительном аукционе для помощи украинским военным.

Покупатель решил вернуть медаль спортсмену, и передача награды должна состояться во время пребывания Горунцы в Японии. Таким образом олимпийская медаль снова окажется в Украине после многолетнего перерыва.

Отметим, что японская школа каратэ традиционно не привлекает иностранных тренеров к подготовке национальной команды.

Япония Станислав Горуна Сборная Украины по каратэ
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
