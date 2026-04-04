Украинец стал первым иностранцем, который провел тренировку для сборной Японии

Горуна стал первым иностранцем, который провел тренировку сборной Японии
Призер Олимпийских игр Станислав Горуна стал первым иностранцем, который провел тренировку для национальной сборной Японии по каратэ в разделе кумитэ. Украинец провел занятия 3 апреля по приглашению Японской федерации каратэ.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.
Горуна провел тренировку на родине каратэ
Горуна работал с национальной командой Японии на родине каратэ, где подобные случаи ранее не фиксировались. В федерации подчеркнули, что это первый случай, когда иностранный специалист получил возможность тренировать японских каратистов на уровне сборной.
Президент Японской федерации каратэ Йошихиро Сасакава в благодарственном письме отметил вклад украинца в тренировочный процесс.
"Выдающиеся навыки и большой опыт дали нашим спортсменам ценную информацию и вдохновение", — отметил Сасакава.
Горуна является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в 2021 году и многолетним капитаном сборной Украины. Его выступления на международном уровне включают медали чемпионатов мира и Европы, а также победы на этапах Премьер-лиги Karate 1.
Кроме тренерской работы, во время визита в Японию спортсмен должен вернуть свою олимпийскую медаль. В начале полномасштабного вторжения он продал бронзовую медаль за 20 500 долларов на благотворительном аукционе для помощи украинским военным.
Покупатель решил вернуть медаль спортсмену, и передача награды должна состояться во время пребывания Горунцы в Японии. Таким образом олимпийская медаль снова окажется в Украине после многолетнего перерыва.
Отметим, что японская школа каратэ традиционно не привлекает иностранных тренеров к подготовке национальной команды.
