Головна Спорт Терлюга та Заплітний виграли медалі чемпіонату світу з карате

Терлюга та Заплітний виграли медалі чемпіонату світу з карате

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 17:58
Україна взяла дві медалі на ЧС-2025 з карате
Анжеліка Терлюга. Фото: Ukrainian Karate Federation

В Каїрі завершився чемпіонат світу з карате. На цьому турнірі збірна України не залишилася без медалей.

У активі команди дві нагороди. Призерами турніру стала Анжеліка Терлюга та Андрій Заплітний, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Андрей Заплитный
Андрій Заплітний. Фото: Ukrainian Karate Federation

Медалі України на чемпіонаті світу-2025

Заплітний виборов срібло, вдруге поспіль поступившись у фіналі єгиптянину Абдаллі Абделазізу. Саме цей суперник переміг його і на ЧС-2023, тож фінальний поєдинок став повторенням торішнього протистояння.

У півфіналі на шляху до вирішального бою Заплітний упевнено пройшов нейтрального атлета з російським паспортом Ернеста Шарафудінова, здолавши його з рахунком 6:3.

Ще одну нагороду Україні принесла олімпійська призерка Анжеліка Терлюга, яка у бронзовому фіналі категорії до 55 кг перемогла чилійку Валентину Торо 6:4.

Для Терлюги це друга бронза на чемпіонатах світу.

Українка вилетіла в чвертьфіналі, програвши єгиптянці Ахлам Йоуссеф, але завдяки тому, що суперниця дійшла до фіналу, Терлюга отримала шанс у втішній сітці й реалізувала його.

Близькою до медалі була й Олександра Шолохова (до 61 кг), яка зупинилася у півфіналі, поступившись китаянці Гонг Лі 0:5.

У чвертьфіналах також припинила виступи Дарія Булай.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
